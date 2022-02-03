Lapsekispor Kulübünde yeni başkan Şaban Kılıçan yönetimi ilk toplantısını yaptı

Çanakkale Süper Amatör B Grubu ekiplerinden Lapsekispor Kulübünün genel kurulunda başkanlığa getirilen Şaban Kılıçan yönetimi ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Kılıçan başkanlığında İsmail Gündoğdu, Cuma Doğan, Yaşar Çırak, Halil İbrahim Çiçek, Hasan Özdil, Ali İhsan Şen, Şevket Menekşe, Nail Pekşen, Sercan Keçici ve Sadettin Özkan'dan oluşan yeni yönetim ilk toplantısını yaptı.

Onursal başkan, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, toplantıda yaptığı konuşmada, geçmiş dönemde Lapsekispor ve Lapseki'ye verdikleri hizmet için bir önceki yönetime teşekkür etti.

Kılıçan ve ekibine başarılar dileyen Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah bu yönetim ile başarılara ulaşacaktır diye düşünüyorum. Şu an takımın bulunduğu yer tabii ki iyi bir yer değil ama yapılan yeni transferlerle birlikte geriye kalan son 4 haftayı da galibiyetle kapatıp ligde kalıp önümüzdeki yılın planlamasını yaparak önümüzdeki yıllarda daha iddialı takım kuracağımızı düşünüyorum çünkü bu arkadaşlara inanıyor ve güveniyorum. Bugüne kadar görev yapan arkadaşlarımız da mücadele yaparak ellerinden geleni yaptılar takımın şu anki durumu biraz kritik ve son 4 hafta bizim için çok önemli. Son 4 haftayı galibiyetle kapatıp önümüzdeki yılın o-planlanmasını yapacağız."

Şaban Kılıçan ise yeni yapılanmayla yol haritalarını belirlediklerini anlattı.

İlk icraat olarak 5 oyuncu transfer ettiklerini belirten Kılıçan, "48 saat içinde bu transferleri gerçekleştirmek sadece iyi bir ekiple halledilebilirdi. Ekibimiz bu konuda çok çaba harcadı. Bundan sonra çok fazla söze gerek yok. Başarıya aç Lapseki'mizi bu anlamda doyurmanın keyfine varmak istiyoruz." ifadesini kullandı.