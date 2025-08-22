Lausanne Umutlu: Beşiktaş'a Karşı Rövanş Şansı - Son Dakika
Lausanne Umutlu: Beşiktaş'a Karşı Rövanş Şansı

22.08.2025 00:43
Lausanne'in teknik direktörü Zeidler, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından rövanş için umutlu.

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan İsviçre temsilcisi Lausanne'da teknik direktör Peter Zeidler, rövanş için umutlu olduklarını belirtti.

La Tuiliere Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Zeidler, "Maçın ilk yarısında şanslar yakaladık. İstanbul'daki rövanş için şansımız var, umutluyuz." diye konuştu.

Çok zor bir maçı geride bıraktıklarını aktaran Alman çalıştırıcı, "Beşiktaş'ın uluslararası oyuncuları var. İlk yarıda gol yemeseydik daha iyi olurdu. Beşiktaş hataları affetmeyen bir takım. Gol attılar, böyle takımlara karşı oynamaktan mutluyuz. Genç oyuncularımız için önemli bir maçtı. Bir hafta hazırlığımız var. Lugano maçı ertelendiği için bir hafta bu maça hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

Peter Zeidler, Lausanne'ın sentetik zeminde Beşiktaş'ın ise doğal çimde oynamasıyla ilgili bir soruya ise "6-7 seneden beri sentetik çimde oynuyoruz. Tabii ki futbol çimin üzerinde oynanır." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

Özel’in Çerçioğlu ile konuşması olay: Gözünün içine bakıp sordum...
İsrail’in “E1“ projesi Batı’yı ayaklandırdı 21 ülkeden Netanyahu’ya uyarı
Lausanne Umutlu: Beşiktaş'a Karşı Rövanş Şansı
