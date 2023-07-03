Beşiktaşlı futbolcuya İtalyan kancası! Lazio Gedson Fernandes'i kadrosuna katıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaşlı futbolcuya İtalyan kancası! Lazio Gedson Fernandes'i kadrosuna katıyor

03.07.2023 14:29

İtalya Serie A takımlarından Lazio, Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Gedson Fernandes'i transfer etmek istiyor. Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin ısrarla istediği Gedson Fernandes için teklifin 20 milyon euro olduğu belirtiliyor. Gedson Fernandes, bu sezon Beşiktaş formasıyla 36 maça çıkarken 3 gol atıp 6 asist yapmıştır.

İtalya Serie A'nın ünlü takımlarından Lazio, Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes'e kancayı taktı. Başkent ekibinin teknik direktörü Maurizio Sarri orta saha için iki transfer istedi. Corriere dello Sport'un haberine göre Sarri'nin ısrarla istediği isim ise Gedson Fernandes.

20 MİLYON EURO

Haberde Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin kampta Gedson Fernandes'i görmek istediği belirtildi. Beşiktaş'ın Gedson Fernandes için beklentisinin çok yüksek olduğunu aktaran İtalyan basını Lazio'nun teklifinin 20 milyon euro olduğunu kaydetti.

9 GOLE KATKI VERDİ

Süper Lig devi Beşiktaş ile bu sezon toplamda 36 maça çıkan Gedson Fernandes, söz konusu mücadelelerde 3 gol atarken 6 da asist kaydetti.

YORUMLAR
500

Gedson Fernandes, Beşiktaş, Lazio, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaşlı futbolcuya İtalyan kancası! Lazio Gedson Fernandes'i kadrosuna katıyor - Son Dakika


Son Dakika
14:27 Beşiktaşlı futbolcuya İtalyan kancası! Lazio Gedson Fernandes'i kadrosuna katıyor
14:22 Bu teklifi reddetmesi imkansız! Lazio, Gedson Fernandes'i kadrosuna katıyor
14:02 Memleket Partisi'nin Malatya İl Başkanlığı için kullandığı çadır çalındı
13:58 Memleket Partisi'nin Malatya İl Başkanlığı binası olarak kullandığı çadır çalındı
14:00 Ankara'da Ormanlık Alanlara Girişler Yasaklandı
13:56 İstanbul'un ardından Ankara'da da ormanlık alanlara girişler yasaklandı
13:15 Yunanistan'daki gazetelerin manşetlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan var: F-16 modernizasyonu konusunda Biden'a meydan okuyor
13:10 Yunanistan'da gündem Erdoğan! Gazeteler "F-16 modernizasyonu konusunda Biden'a meydan okuyor" manşetiyle çıktı
12:43 Kardeşini öldüren adam haksız tahrik indirimiyle 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı
12:40 Abla katili kardeşin savunmasını dinleyen mahkeme heyeti cezayı 20 yıla düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2023 14:43:27. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaşlı futbolcuya İtalyan kancası! Lazio Gedson Fernandes'i kadrosuna katıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement