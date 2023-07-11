Avrupa, Beşiktaş'ın kapısından ayrılmıyor! 35 milyonu veren, Gedson Fernandes'i alır

Lazio, Beşiktaş'ın yıldızı Gedson Fernandes'i renklerine bağlamakta son derece kararlı. İtalyan ekibinin son olarak 20 milyon euroyu gözden çıkardığı ancak Beşiktaş'ın kapıyı 35-40 milyon eurodan açtığı belirtiliyor.

20 MİLYON EUROYU KABUL EDİLMEDİ

İtalyan basınında çıkan haberlerde Lazio, Gedson Fernandes'i renklerine bğalamak için Beşiktaş'a 20 milyon euro vermeye hazır. Ancak siyah-beyazlılar bu rakamı kabul etmiyor.

BONSERVİSİN YARISI BENFICA'YA GİDECEK

Beşiktaş'ın talebi ise 35-40 milyon euro bandında bir bonservis bedeli. 24 yaşındaki futbolcunun bonservisinin yarısını alan Beşiktaş, Gedson'u satması durumunda gelecek paranın yarısını Portekiz ekibine verecek.