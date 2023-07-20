Galatasaray'ı günlerce oyalayan Paredes, Lazio yolcusu

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da listenin en başında olan isimlerden Leandro Paredes, sarı-kırmızılıları reddetti. PSG'de kalmak isteyen ancak teknik direktör Luis Enrique ile yaptığı görüşme sonrası bu talebinin de gerçekleşmeyeceği netlik kazanan futbolcunun, en ciddi talibi Lazio.
Di Marzio'nun haberine göre; Geçen sezonu Juventus'ta kiralık olarak geçiren Leandro Paredes, Paris Saint-Germain'de kalmak için her şeyi yapıyor. Ancak teknik direktör Luis Henrique'nin planları arasında yer almayan futbolcu, rotayı Lazio'ya kırabilir.
Arjantin'de Boca Juniors altyapısında yetişen Paredes, Avrupa'da Roma, Empoli, Zenit, Paris Saint-Germain ve Juventus formaları giydi.
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