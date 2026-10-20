Les Ferdinand, Beşiktaş taraftarının desteğini Crystal Palace öncesi 'eşsiz' buldu - Son Dakika
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Les Ferdinand, Beşiktaş taraftarının desteğini Crystal Palace öncesi 'eşsiz' buldu

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Les Ferdinand, Beşiktaş taraftarının desteğini Crystal Palace öncesi \'eşsiz\' buldu
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Beşiktaş'ın eski futbolcusu Les Ferdinand, Crystal Palace maçı öncesi siyah-beyazlı taraftarların desteğini 'eşsiz' olarak nitelendirdi. Ferdinand, taraftarın antrenman sahasında ve ev ile deplasman maçlarında verdiği desteğin inanılmaz olduğunu söyledi.

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Les Ferdinand, siyah-beyazlı taraftarların takıma verdiği desteği 'eşsiz' olarak nitelendirdi. Ferdinand, "Beşiktaş Stadyumu gibi stadyumlara gittiğinizde, ortamın baskılı olacağını bilirsiniz. Taraftarların takıma verdiği destek inanılmaz. Beşiktaş taraftarları için her zaman 'En büyük Beşiktaş, başka büyük yok'" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın ve Premier League'in unutulmaz isimlerinden eski golcü futbolcu Les Ferdinand, siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Crystal Palace maçı öncesi İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı taraftarların tutkusunu öven Ferdinand, Süper Lig'in ise özellikle son yıllarda yabancı oyuncular için cazip hale geldiğini söyledi.

"Zor bir maç olacak"

Avrupa Ligi'ndeki rekabetin, yeni formatla birlikte çok üst düzeyde olduğunu hatırlatan Les Ferdinand, 'Beşiktaş bu sezon Avrupa Ligi'nde ne kadar ileri gidebilir?' sorusunu ise şöyle cevapladı:

"Zor bir maç olacak ve yeni format sayesinde birkaç oyuncuyu dinlendirip birkaçını da sahaya sürme fırsatları var. Biliyorum ki bir sonraki maçlarında Crystal Palace ile önemli bir karşılaşmaları var. Crystal Palace sezona pek iyi başlamadı, yaz aylarında kadroda çok fazla değişiklik oldu. İlginç bir maç olacak ama umarım uzun bir yol kat edebilirler. Çünkü format ilginç, turnuva da ilginç ve şampiyonluğu kazanmak isteyen pek çok takım var."

"Beşiktaş taraftarlarının takıma verdiği destek inanılmaz"

Türkiye'de kariyerindeki en özel deneyimlerden birini yaşadığını dile getiren efsane isim, Beşiktaş taraftarından övgüyle bahsetti. Ferdinand, "Kariyerim boyunca yaşadığım en iyi deneyimlerden biri. Bu ilginç bir durum, çünkü ben de siyah-beyaz formalar giyen Newcastle'da oynamıştım. Taraftarları çok tutkuluydu stadyuma gittiğinde İngiltere'deki herkese şunu söylüyorum; eğer İngiltere'de bir maça, özellikle de bir Newcastle maçına gitmediyseniz, mutlaka gitmelisiniz, çünkü taraftar desteği muhteşem. Ama her zaman geri gelirim ve bilirsiniz, Türkiye'den döndüğümde de insanlara hep şunu söylerdim; Beşiktaş taraftarlarının takıma verdiği destek inanılmaz. Bilirsiniz, antrenman sahasında da taraftarlar vardı, maçlarda da, hem ev hem de deplasman maçlarında. Beşiktaş taraftarlarının desteği eşsizdir" ifadelerini kullandı.

"İlk golü atan takım maçı kazanacaktır"

Crystal Palace'ın mevcut form durumunu de değerlendiren Ferdinand, ilk golün önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Crystal Palace, İngiltere'de ve Premier Lig'de sezona pek iyi bir başlangıç yapamadı; her şey sahaya hangi kadroyu süreceklerine bağlı. Ama maçın biraz temkinli geçeceğini düşünüyorum. Yeni format ve mevcut durum nedeniyle, takımların bu ilk maçlarda biraz temkinli davranacağını bekliyorum. İlk golü kimin atacağı da merak konusu olacak. İlk golü atan takım, bence maçı da kazanacaktır. İlginç bir maç olacak. Birçok takım milli takım görevlerinden döndü, birkaç oyuncu sakat, bu yüzden kadroların nasıl olacağını tam olarak bilmiyorum, ancak oldukça temkinli bir maç olacağını düşünüyorum."

"Beşiktaş Stadyumu her oyuncunun gitmek ve kendisi kanıtlamak istediği bir yer"

Les Ferdinand, "Crystal Teknik Direktörü Pierre Sage'in futbol felsefesi İstanbul'daki baskıya dayanabilecek mi?" sorusuna ise, "Teknik direktör olarak o da bunu umuyor olacaktır. Geçen gün onu konuşurken duydum; oyuncular için baskılı bir atmosfer olacağını bildiğini söylüyordu. Gitmek istediğin ve kendini kanıtlamak istediğin yer de burası. Beşiktaş Stadyumu gibi stadyumlara gittiğinizde, ortamın baskılı olacağını bilirsiniz. Oyuncular olarak bunu kabullenmek zorundasınız. Onun tarzının biraz temkinli olduğunu biliyorum, bence bunu değiştirmeyecek. Çünkü eğer kaybederse, çok ağır bir yenilgiye uğramak istemeyecektir. Ama burası bir oyuncu olarak gitmek istediğin ve gidip kendini gösterebilmek istediğin bir yer" diye cevap verdi.

"Dusan Vlahovic çok özel bir oyuncu"

Beşiktaş'ın golcüsü Dusan Vlahovic ile Crystal Palace'ın santrofru Jean-Philippe Mateta'yı kıyaslayan eski İngiliz futbolcu, "İkisi de çok çok iyi forvetler. Mateta geçen yıl iyi bir sezon geçirdi ve bu biraz tuhaf çünkü geçen yıl bir ara Crystal Palace'tan ayrılacak gibi görünüyordu. Pek çok taraftarın, ayrılma şekli nedeniyle onu affettiğinden pek emin değilim. Ne yazık ki yaşadığı bir sakatlık yüzünden ayrılmadı. Bu yüzden hala orada ve taraftarların kalbini henüz tam olarak kazanamadı. Dolayısıyla gol atması gerekiyor. Çünkü bence bir santrfor olarak gol atarsan, insanlar geçmişteki hatalarını affeder. Gol atmaya yeniden başlaması gerekiyor. Bence Sarr yine zorlu bir rakip olacak ve izlenmesi gereken bir isim. Çünkü Crystal Palace ile yeni bir sözleşme imzalamak üzere ve eğer bunu yaparsa morali çok yüksek olacaktır. Ancak Beşiktaş'ın santrforu bence özel bir oyuncu ve ilginç bir gece olacak. Hangisinin galip geleceğini söylemek zor ama izlemesi ilginç olacak, orası kesin" şeklinde konuştu.

"Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a transfer olmasıyla lig daha çekici hale geldi"

Süper Lig'in marka değerinin arttığını ve yabancı oyuncular için cazip bir hale geldiğini belirten Ferdinand, "Bir sürü yabancı oyuncu var. Tabii kulübe her zaman yabancı oyuncular gelmiştir. Ama bence Süper Lig artık daha cazip hale geldi. Süper Lig'de oynamak isteyen çok daha fazla oyuncu var ve ben orada çok uzun zaman önce, bu konu henüz gündemde değilken oynamıştım. Şimdi ise pek çok oyuncu oraya gitmekten bahsediyor ve İngiltere'den ayrılmaktan söz ettiklerinde, hedef olarak Türkiye'yi gösteriyorlar. Galatasaray'dan, Beşiktaş'tan, Fenerbahçe'den bahsediyorlar. Ayrıca, geçen sezonun sonunda Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a transfer olmasıyla birlikte bence lig, oyuncular için daha da çekici hale geldi. Oyuncular da bunun çok iyi bir lig olduğunu ve içinde çok iyi takımlar bulunduğunu fark ediyorlar" dedi.

"Süper Lig'de, Premier Lig'de kendini kanıtlayacak takımlar var"

Türk futbolunun teknik seviyesi ve Premier Lig ile olan dengesine de değinen eski efsane futbolcu, kendisinin oynadığı dönemle şu an arasındaki farkları anlattı. Ferdinand, "Sanırım benim oynadığım dönemde, Türk futbolunun İngiliz futboluna kıyasla biraz daha teknik olduğunu söyleyebilirdim. İngiliz futbolu ise hücumda biraz daha agresifti. Ama şu anda oldukça dengeli bir seviyede olduğunu düşünüyorum. Premier Lig her zaman Premier Lig'dir ve herkes Premier Lig'de oynamak ister. Çünkü her maç bir sınav gibidir. Ama dediğim gibi, Süper Lig'de de muhteşem takımlar var ve aralarında Premier Lig'de kesinlikle kendilerini kanıtlayabilecek üç, dört, belki de beş takım var, buna eminim" açıklamasını yaptı.

"En büyük Beşiktaş, başka büyük yok"

Les Ferdinand, son olarak siyah-beyazlı taraftarlara da mesaj göndererek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Beşiktaş taraftarları için her zaman 'En büyük Beşiktaş, başka büyük yok'tur. Türk taraftarlar için ise futbol muhteşem, biliyorsunuz. Süper Lig'i izlemekten keyif alıyorum, bence orada harika takımlar var ve lig her geçen gün daha da iyiye gidiyor gibi görünüyor. Geçen sezonun sonunda Beşiktaş - Galatasaray maçı için geri dönme şansım oldu. Atmosfer ve maç muhteşemdi, bu da bana Türk futbolunu ve Türkiye'de olmayı ne kadar özlediğimi fark ettirdi."

Kaynak: İHA
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