Lider Kayserispor'un hocası Gerin, Pendikspor deplasmanında yeni seri hedefliyor - Son Dakika
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Lider Kayserispor'un hocası Gerin, Pendikspor deplasmanında yeni seri hedefliyor

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1'inci Lig'in 11'inci haftasında lider olan Metro Holding Kayserispor, 12'nci haftada deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak. Teknik Direktör Atila Gerin, bu maçla yeni bir seri başlatmak istediklerini belirtirken Benhur Keser önümüzdeki 3 maçta 9 puan hedeflediklerini söyledi.

KAYSERİSPOR Teknik Direktörü Atila Gerin Pendikspor maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Yine her yere kazanmak için gidiyoruz. Onun hazırlıklarını yapıyoruz. İnşallah bu maçla beraber yeni bir serinin başlangıcını sağlayabiliriz. Anları, detayları çalışıp, düzeltip oyun gücümüzü artırarak devam etmek istiyoruz" dedi.

1'inci Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor, 12'nci haftada deplasmanda karşılaşacağı Pendikspor maçının hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam etti. Sarı-kırmızılı futbolcular, antrenmanda kondisyon, çift kale maç ve taktik çalıştı. Pendikspor maçı öncesi açıklamalarda bulunan Atila Gerin, "Kayserispor artık içeride, dışarıda fark etmiyor, 11'inci hafta ligin lideri. İstatistiklerde de iyi durumda. Oyunda, oyun gücü de oluşmaya başladı ve çok daha iyi olacak. Oyuncular da bunu benimsedi. Artık ne yaptığını bilen, ezbere oynamayan, yani telaşa kapılmadan, aceleye getirmeden opsiyonları arayan, gol pozisyonlarını arayan, kendi yetenekleriyle bunu birleştiren bir takım olma yolunda hızla ilerliyoruz. Eksiklerimiz yok mu? Tabii ki var. Kolay değil bu oyunları oynamak. Bazen aylar alıyor, bazen seneler alıyor. Takımları takip ediyorsunuz. Biz çok şükür, Allah'a şükürler olsun. Çok çabuk reaksiyon verdi çocuklar buna. Yani en azından 1,5-2 ay önce burada konuştuğumuzda başka şeyler konuşuyorduk. Ben de dahil hiç kimsenin bu kadar çabuk buraları hayal ettiğini düşünmüyorum. Gerçekçi olacaksak eğer. Yani her şey dört dörtlük değildik sezon başında bir sürü kaostan çıkmıştık. Çok şükür hepsini atlattık. Yani şu anda dediğim gibi artık rotaya, yola girdik. Pendikspor maçı da bunların içeride, dışarıda fark etmiyor. Yine her yere kazanmak için gidiyoruz. Onun hazırlıklarını yapıyoruz. İnşallah bu maçla beraber yeni bir serinin başlangıcını sağlayabiliriz. Anları, detayları çalışıp, düzeltip oyun gücümüzü artırarak devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'ÖNÜMÜZDEKİ 3 MAÇTA 9 PUAN ÇIKARIP EMİN ADIMLARLA İLERLEMEK İSTİYORUZ'

Sarı-kırmızılı takımda oyuncu Benhur Keser ise, "Hedefi, hayalleri olan bir takımız. Bütün takım arkadaşlarıma ve taraftarlara tekrardan sizler huzurunda tekrardan teşekkür ediyorum. Bizim bir hedefimiz var. Bir yola çıktık. Bu hedef doğrultusunda illaki bazen tökezlemeler oluyor. Bunları yol kazası sayacağız. Hedefimizden hiçbir zaman şaşmayacağız. Şu an önümüzde 3 maç var. Bu 3 maçı en iyi şekilde lehimize çevirip yolumuza devam etmek istiyoruz. Şampiyonluğun en güçlü adaylarından biriyiz. Bunu zaten kalitemizle, oynadığımız oyunla sezon başından itibaren gösterdiğimizi düşünüyorum. Bize bu yolda inananlar çok. Başta hocalarımız, kulüp yöneticilerimiz, başkanımız, şehrimiz, taraftarımız herkes bize destek veriyor, inanıyor. Biz de bu desteği her hafta görmek istiyoruz. İnşallah önümüzdeki 3 maçta 9 puan çıkarıp yolumuza emin adımlarla ilerlemek istiyoruz" diye konuştu.

'MAÇ MAÇ İLERLEYECEĞİZ'

Denis Radu da Pendikspor maçına odaklanacaklarını belirterek şöyle konuştu: "Şu anki durumum iyi ve tedavime devam ediyorum. Önümüzdeki maç için de daha iyi olacağımı ve hazır olacağımı düşünüyorum. Takıma odaklanacak olursak da takımımın Batmanspor'a karşı iyi mücadele ettiğini düşünüyorum. Zaten son dakikalarda gelen bir golle beraber 2 puanı kaybetmiş olduk. Ama biz maç maç ilerleyeceğiz ve önümüzdeki Pendikspor maçına odaklanacağız."

Kaynak: DHA
Metro HoldingKayserisporPendiksporFutbolSporSon Dakika

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