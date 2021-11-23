Üye Girişi
Lider Trabzonspor, son 26 yılın en iyi performansını sergiliyor - Son Dakika

Lider Trabzonspor, son 26 yılın en iyi performansını sergiliyor

23.11.2021 11:23
Lider Trabzonspor, son 26 yılın en iyi performansını sergiliyor

Süper Lig'de elde ettiği namağlup serileriyle kulüp tarihinde yeni rekorlara uzanan Trabzonspor, ilk 13 haftalar itibariyle son 26 sezonda en çok puan topladığı döneme ulaştı.

Süper Lig'de elde ettiği namağlup serileriyle kulüp tarihinde yeni rekorlara uzanan Trabzonspor, ilk 13 haftalar itibariyle son 26 sezonda en çok puan topladığı döneme ulaştı.

Süper Lig'de bu sezon çıktığı 13 maçı da yenilgisiz tamamlayarak en yakın takipçisine 7 puan fark atan lider Trabzonspor, ortaya koyduğu başarılı performans ile kendi tarihine meydan okuyor. Ligde en uzun yenilmezlik serisinin sahibi olan ve dış sahada da kulüp tarihinin en uzun namağlup serilerinden birine imza atan bordo-mavililer, ilk 13 haftalar dikkate alındığında son 26 sezonun en başarılı dönemine imza attı.

1995-96 SEZONUNDA 35 PUANLigde geride kalan 13 haftada 10 galibiyet, 3 beraberlik ile 33 puan toplayan bordo-mavililer, 1995-96 sezonunun 13'üncü haftasında elde ettiği 35 puanın ardından en iyi performansı gösterdi. Söz konusu sezonun 13'üncü haftasında deplasmanda Vanspor'u 5-0 mağlup ederek 35 puan toplayan Karadeniz ekibi, sonraki dönemde 1996-97 ile 2004-05 sezonlarında 29'ar, 2010-11 sezonunda ise 30 puan toplamıştı. Bordo-mavililer bu sezon topladığı 33 puan ile 13 haftalar itibariyle son 26 sezonun en başarılı dönemini geçiriyor.LİGDE 16 SEZON SONRA EN ÇOK PUANA ULAŞAN TAKIMKendi tarihinde son 26 yılın en iyi performansına ulaşan Trabzonspor, Süper Lig'deki takımlar arasında ise ilk 13 haftalar itibariyle 16 sezon sonra en çok puan toplayan takım oldu. Karadeniz ekibi, 2005-06 sezonunun ilk 13 haftalık bölümünde 35 puan toplayan Fenerbahçe'den sonra 16 yıl aranın ardından Süper Lig'de en çok puana ulaşan takım konumunda yer aldı.ŞAMPİYONLARA FARK ATTI2021-22 sezonuna çok iyi bir başlangıç yapan Trabzonspor, 13 hafta sonunda Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımlara da fark attı. Bordo-mavililer, ilk 13 haftalık bölümde ligde daha önce şampiyonluk elde eden takımlardan Fenerbahçe'ye 10, Galatasaray ile Medipol Başakşehir'e 12, Beşiktaş'a ise 13 puan fark attı.SERİDE TEK KALDI

Bu arada ligde namağlup yoluna devam eden Trabzonspor, bu sezon Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de mağlubiyet almayan tek takım konumunda yer aldı. Son olarak bu hafta İtalya Seri A'da Napoli'nin de maçını kaybetmesiyle bordo-mavililer söz konusu ligler arasında yenilgi almayan tek takım unvanını sürdürüyor.


Lider Trabzonspor, son 26 yılın en iyi performansını sergiliyor

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Fenerbahçe, Karadeniz, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Lider Trabzonspor, son 26 yılın en iyi performansını sergiliyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle morglar doldu, ölüleri koridorlarda bekletiyorlar 11:21 Koronavirüs nedeniyle morglar doldu, ölüleri koridorlarda bekletiyorlar Son Dakika! HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 13 vekil hakkındaki dokunulmazlık fezlekesi Meclis'e sunuldu 11:12 Son Dakika! HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 13 vekil hakkındaki dokunulmazlık fezlekesi Meclis'e sunuldu 10 yıl önce kendisini yaralayan amcasının hapisten çıktığını duyunca çıldırdı! Sokak ortasında öldürdü 10:51 10 yıl önce kendisini yaralayan amcasının hapisten çıktığını duyunca çıldırdı! Sokak ortasında öldürdü
Son Dakika! 10:22 Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle 09:25 Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!" Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı 07:59 Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı
Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü 07:57 Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü Babacan, gece yarısı kameraların karşısına geçti! Erdoğan'ın 07:36 Babacan, gece yarısı kameraların karşısına geçti! Erdoğan'ın "Ekonomik kurtuluş savaşı" sözlerine sert tepki: Yeter artık

Son Dakika Haberleri
11:23 Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır
11:20 Koronavirüs nedeniyle morglar doldu, ölüleri koridorlarda bekletiyorlar
11:15 Igor Angelovski, Fenerbahçe'den aldığı teklifi doğruladı
11:11 Son Dakika! HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 13 vekil hakkındaki dokunulmazlık fezlekesi Meclis'e sunuldu
11:09 Demirtaş: Devletin içindeki hiçbir güç odağı Erdoğan'a destek olmayacak!
11:01 Ormanlık alanda kestikleri atların etlerini alıp götürdüler
11:01 Doğanın mucizevi canlıları: Arılar!
10:56 Bakan Koca "Kapanma olacak mı?" sorusunu yanıtladı: Kişisel tedbirleri ve özellikle aşıyı önemsiyoruz!
10:49 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
10:43 Yaşanan kedi ölümleriyle ilgili korkunç iddia: Büyü için öldürüyorlar
Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır         
11:23
Igor Angelovski, Fenerbahçe'den aldığı teklifi doğruladı Igor Angelovski, Fenerbahçe'den aldığı teklifi doğruladı         
11:15
Demirtaş: Devletin içindeki hiçbir güç odağı Erdoğan'a destek olmayacak! Demirtaş: Devletin içindeki hiçbir güç odağı Erdoğan'a destek olmayacak!         
11:10
Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı         
10:40
Deniz Akkaya, küslüğü bitirdiği Seyhan Soylu'nun canlı yayında elini öptü Deniz Akkaya, küslüğü bitirdiği Seyhan Soylu'nun canlı yayında elini öptü         
10:21
WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik! WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik!         
08:38
Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
07:58
Görevden alınacağı söylenen Bakan Elvan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını paylaşması dikkat çekti Görevden alınacağı söylenen Bakan Elvan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını paylaşması dikkat çekti         
07:39
Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi         
17:45
Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak         
17:06
Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım         
16:13
Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar         
16:11
Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru         
16:06
Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı         
15:01
Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor         
14:48
İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!" İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!"         
14:47
Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı         
14:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2021 11:30:10. #1.12#
SON DAKİKA: Lider Trabzonspor, son 26 yılın en iyi performansını sergiliyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement