Lider Trabzonspor, son 26 yılın en iyi performansını sergiliyor

Süper Lig'de elde ettiği namağlup serileriyle kulüp tarihinde yeni rekorlara uzanan Trabzonspor, ilk 13 haftalar itibariyle son 26 sezonda en çok puan topladığı döneme ulaştı.

Süper Lig'de bu sezon çıktığı 13 maçı da yenilgisiz tamamlayarak en yakın takipçisine 7 puan fark atan lider Trabzonspor, ortaya koyduğu başarılı performans ile kendi tarihine meydan okuyor. Ligde en uzun yenilmezlik serisinin sahibi olan ve dış sahada da kulüp tarihinin en uzun namağlup serilerinden birine imza atan bordo-mavililer, ilk 13 haftalar dikkate alındığında son 26 sezonun en başarılı dönemine imza attı.

1995-96 SEZONUNDA 35 PUANLigde geride kalan 13 haftada 10 galibiyet, 3 beraberlik ile 33 puan toplayan bordo-mavililer, 1995-96 sezonunun 13'üncü haftasında elde ettiği 35 puanın ardından en iyi performansı gösterdi. Söz konusu sezonun 13'üncü haftasında deplasmanda Vanspor'u 5-0 mağlup ederek 35 puan toplayan Karadeniz ekibi, sonraki dönemde 1996-97 ile 2004-05 sezonlarında 29'ar, 2010-11 sezonunda ise 30 puan toplamıştı. Bordo-mavililer bu sezon topladığı 33 puan ile 13 haftalar itibariyle son 26 sezonun en başarılı dönemini geçiriyor.LİGDE 16 SEZON SONRA EN ÇOK PUANA ULAŞAN TAKIMKendi tarihinde son 26 yılın en iyi performansına ulaşan Trabzonspor, Süper Lig'deki takımlar arasında ise ilk 13 haftalar itibariyle 16 sezon sonra en çok puan toplayan takım oldu. Karadeniz ekibi, 2005-06 sezonunun ilk 13 haftalık bölümünde 35 puan toplayan Fenerbahçe 'den sonra 16 yıl aranın ardından Süper Lig'de en çok puana ulaşan takım konumunda yer aldı.ŞAMPİYONLARA FARK ATTI2021-22 sezonuna çok iyi bir başlangıç yapan Trabzonspor, 13 hafta sonunda Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımlara da fark attı. Bordo-mavililer, ilk 13 haftalık bölümde ligde daha önce şampiyonluk elde eden takımlardan Fenerbahçe'ye 10, Galatasaray ile Medipol Başakşehir 'e 12, Beşiktaş 'a ise 13 puan fark attı.SERİDE TEK KALDI

Bu arada ligde namağlup yoluna devam eden Trabzonspor, bu sezon Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de mağlubiyet almayan tek takım konumunda yer aldı. Son olarak bu hafta İtalya Seri A'da Napoli'nin de maçını kaybetmesiyle bordo-mavililer söz konusu ligler arasında yenilgi almayan tek takım unvanını sürdürüyor.