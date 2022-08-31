Denizlispor'da hedef 3 puan - Son Dakika
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Denizlispor'da hedef 3 puan

31.08.2022 12:02
Denizlispor'da hedef 3 puan

Lige kötü giriş yapan A. Denizlispor, evinde karşılaşacağı Bandırmaspor müsabakasında hanesine 3 puan yazdırmayı hedefliyor.

Lige kötü giriş yapan A. Denizlispor, evinde karşılaşacağı Bandırmaspor müsabakasında hanesine 3 puan yazdırmayı hedefliyor.

Spor Toto 1. Lig'e kötü bir başlangıç yapan A. Denizlispor, Manisa FK maçındaki 3-2'lik mağlubiyeti unutturmak için Bandırmaspor maçına odaklandı. Çalışmalarını Haluk Ulusoy Tesislerinde Teknik Direktör Mesut Bakkal nezaretinde yaptığı antrenmanlarla devam ettiren yeşil siyahlı ekip, seyircisi karşında 3 puanla tanışmayı hedefliyor. 3 maçta 1 puan toplayabilen horozda eksiklerinde olması puan kaybına yol açarken, Teknik Direktör Mesut Bakkal'da Bandırmaspor maçına kilitlendiklerini ve taraftarın gücüne inandıklarını söyledi.

A. Denizlispor için önem arz eden müsabaka, 4 Eylül 2022 Pazar günü saat 20.00'da Denizli Atatürk Stadında oynanacak. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Denizlispor, Denizli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizlispor'da hedef 3 puan - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizlispor'da hedef 3 puan - Son Dakika
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