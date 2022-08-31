Spor Toto 1. Lig'e kötü bir başlangıç yapan A. Denizlispor, Manisa FK maçındaki 3-2'lik mağlubiyeti unutturmak için Bandırmaspor maçına odaklandı. Çalışmalarını Haluk Ulusoy Tesislerinde Teknik Direktör Mesut Bakkal nezaretinde yaptığı antrenmanlarla devam ettiren yeşil siyahlı ekip, seyircisi karşında 3 puanla tanışmayı hedefliyor. 3 maçta 1 puan toplayabilen horozda eksiklerinde olması puan kaybına yol açarken, Teknik Direktör Mesut Bakkal'da Bandırmaspor maçına kilitlendiklerini ve taraftarın gücüne inandıklarını söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Denizlispor'da hedef 3 puan - Son Dakika

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