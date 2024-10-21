Limak Kemer Golf Cup 2024 Sona Erdi - Son Dakika
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Spor

Limak Kemer Golf Cup 2024 Sona Erdi

Limak Kemer Golf Cup 2024 Sona Erdi

İstanbul'da düzenlenen turnuvada Çağla Metin ve Selim Evrengil birinci oldu. 240 oyuncu katıldı.

21.10.2024 14:20
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Limak Holding tarafından düzenlenen Limak Kemer Golf Cup 2024, golf dünyasını İstanbul'da bir araya getirdi. 19-20 Ekim tarihlerinde Kemer Golf Kulübü'nde geniş bir katılımla gerçekleşen turnuvaya, golf tutkunları yoğun ilgi gösterdi. Minikler, Juniorlar, kadınlar ve erkekler olmak üzere 17 kategoride düzenlenen turnuvada kadınlarda Çağla Metin, erkeklerde ise Selim Evrengil birincilik elde etti.

Limak Holding, golf sporuna verdiği desteği 'Limak Kemer Golf Cup 2024' ile sürdürüyor. Yoğun bir katılımla Kemer Golf Kulübü'nde düzenlenen turnuvaya Limak Şirketler Grubu Onursal Başkanı Nihat Özdemir, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Kıvanç Oktay, Erhan Kamışlı, Hasan Akçakaylıoğlu, Mehmet Ziylan, Serra Tokar, Beyhan Goldman Benardete'nin yanı sıra iş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan 240 oyuncu katıldı. İki gün boyunca büyük ilgi gören etkinlik, Türkiye'de golf sporuna ilgiyi artırması açısından öne çıkıyor.

Toplam 17 kategoride geniş bir katılımla düzenlenen Limak Kemer Golf Cup 2024 ödülleri 20 Ekim'de düzenlenen ödül töreni ile sahiplerini buldu. Erkeklerde Selim Evrengil, kadınlarda ise Çağla Metin Gross birincisi unvanının sahibi olurken, ödülleri Limak Şirketler Grubu Onursal Başkanı Nihat Özdemir tarafından takdim edildi. Junior kategorisinde Gross birincisi Can Marko Özdemir ve miniklerde Gross birincisi Ayşe Mina Gündoğar da kazananlar arasına isimlerini yazdırdı. Ödül töreni sonrası renkli gece Melsum Erdost ve Mest Band konseriyle devam etti.

Dereceye giren yarışmacılar şöyle sıralandı:

Ladies A Kategorisi 1. Çağla Metin

Mens A Kategorisi 1. Selim Evrengil

Ladies B Kategorisi 1.Nilüfer Elmas

Mens B Kategorisi 1. Mahmut Köylü

Mens C Kategorisi 1. Zafer Demirtaş

Kızlar Kategorisi 1. Bade Yalçın

Erkekler Kategorisi 1.İbrahim Elmas

Kızlar Kategorisi 1. Ayşe Mina Gündoğar

Erkekler Kategorisi 1. Kerem Bilgin

Nearest To The Pin: Nazlı Erdoğan

Longest Drive : Sezgi Kılıç

Nearest To The Pin : Mert Bayır

Longest Drive : Cemal Demirören - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Limak Kemer Golf Cup 2024 Sona Erdi - Son Dakika

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