Limit Akademi Kayseri Cimnastik Kulübü Bayan Takımı 2. Lig'e Yükseldi - Son Dakika
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Limit Akademi Kayseri Cimnastik Kulübü Bayan Takımı 2. Lig'e Yükseldi

Limit Akademi Kayseri Cimnastik Kulübü Bayan Takımı 2. Lig\'e Yükseldi

Niğde'de düzenlenen Bölgesel Lig Voleybol Final Müsabakaları'nda rakiplerini set vermeden mağlup eden Limit Akademi Kayseri Cimnastik Kulübü bayan takımı, Türkiye Kadınlar 2. Voleybol Ligi'ne yükseldi. Kayseri temsilcisini kutlayan Voleybol İl Temsilcisi Halil Dicle, kulübe başarılar diledi.

06.05.2024 13:54
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Niğde'de düzenlenen Bölgesel Lig Voleybol Final Müsabakalar'ında rakiplerini set vermeden mağlup eden Limit Akademi Kayseri Cimnastik Kulübü bayan takımı 2. Lig'e yükseldi.

Bölgesel Lig Voleybol Final Müsabakaları hafta sonunda Niğde'de yapıldı. Bu karşılaşmalarda Kayseri'i temsil eden Limit Akademi Kayseri Cimnastik Kulübü bayan takımı; karşılaştığı Adana, Mersin ve Aksaray takımlarını set vermeden 3-0'lık sonuçlarla geçti.

Bu başarısı ile ismini Türkiye Kadınlar 2. Voleybol Ligi'ne yazdıran Kayseri temsilcisini kutlayan Voleybol İlTemsilcisi Halil Dicle, "Limit Akademi Kayseri Cimnastik Spor Kulübü oyuncularını ve yönetimini kutlar 2. Lig'de Başarılar dilerim" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Limit Akademi Kayseri Cimnastik Kulübü Bayan Takımı 2. Lig'e Yükseldi - Son Dakika

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