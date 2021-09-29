Lionel Messi'nin, bu halleri şaşkınlık yaratıyor? İşte dünyanın konuştuğu o fotoğraf

Messi, Şampiyonlar Ligi'ndeki 126. golünü, 21. kez de bir İngiliz ekibinin ağlarını sarstı. Öte yandan Guardiola'nın çalıştırdığı takımlara Devler Ligi'nde en fazla gol atan oyuncu olan Messi, gol sayısını 7'ye yükseltti.

Arjantinli süper star golle tanışmasına rağmen, oyun içinde kayboldu şeklinde yorumlar yapıldı. Barcelona'da tamamen serbest rolde olan Messi, PSG'de artık savunma da yapmak zorunda. PSG'de Verratti, Neymar, Mbappe, Kimpembe gibi uzun süredir takımda olan yıldızların ağırlığı çok baskın.

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Messi, Barcelona'da yapmadığı kadar savunmayı dün akşam yaptı. Boyu kısa olduğu için kurulan barajın altına yatırıldı. Messi barajın altına yatınca da tüm fotoğraf makineleri ona yöneldi. Maçın içindeki diğer olaylar gölgede kaldı. Dünya basını ve sosyal medyada, Messi'nin baraj altına yattığı fotoğraf gündemin zirvesi oldu.