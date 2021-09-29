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Lionel Messi'nin, bu halleri şaşkınlık yaratıyor? İşte dünyanın konuştuğu o fotoğraf - Son Dakika

Lionel Messi'nin, bu halleri şaşkınlık yaratıyor? İşte dünyanın konuştuğu o fotoğraf

29.09.2021 09:44

Lionel Messi, Manchester City'ye karşı gol atarak PSG'deki hesabını açtı. Ancak Arjantinli yıldızın maçın içinde kaybolduğu, çok fazla savunmada beklediği şeklinde yorumlar yapıldı. Messi'nin liderliği eline alamadığı ve bunun çok zor olduğu gibi fikirler de belirtildi. Arjantinli star, rakibin kullanacağı bir serbest vuruşta belki de hayatında ilk kez barajın altına yattı. Messi, barajın altına yatınca tüm objektifler ona yöneldi. Dünya basını ve sosyal medyanın gündeminde şu an bu kare var.

Messi, Şampiyonlar Ligi'ndeki 126. golünü, 21. kez de bir İngiliz ekibinin ağlarını sarstı. Öte yandan Guardiola'nın çalıştırdığı takımlara Devler Ligi'nde en fazla gol atan oyuncu olan Messi, gol sayısını 7'ye yükseltti.

Messi, PSG'ye neden alışamadı? İşte her şeyi anlatan o fotoğraf

Arjantinli süper star golle tanışmasına rağmen, oyun içinde kayboldu şeklinde yorumlar yapıldı. Barcelona'da tamamen serbest rolde olan Messi, PSG'de artık savunma da yapmak zorunda. PSG'de Verratti, Neymar, Mbappe, Kimpembe gibi uzun süredir takımda olan yıldızların ağırlığı çok baskın.

Messi, PSG'ye neden alışamadı? İşte her şeyi anlatan o fotoğraf

BU FOTOĞRAF KONUŞULUYOR

Messi, Barcelona'da yapmadığı kadar savunmayı dün akşam yaptı. Boyu kısa olduğu için kurulan barajın altına yatırıldı. Messi barajın altına yatınca da tüm fotoğraf makineleri ona yöneldi. Maçın içindeki diğer olaylar gölgede kaldı. Dünya basını ve sosyal medyada, Messi'nin baraj altına yattığı fotoğraf gündemin zirvesi oldu.

Messi, PSG'ye neden alışamadı? İşte her şeyi anlatan o fotoğraf
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Lionel Messi'nin, bu halleri şaşkınlık yaratıyor? İşte dünyanın konuştuğu o fotoğraf

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Son Dakika Spor Lionel Messi'nin, bu halleri şaşkınlık yaratıyor? İşte dünyanın konuştuğu o fotoğraf - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Lionel Messi'nin, bu halleri şaşkınlık yaratıyor? İşte dünyanın konuştuğu o fotoğraf - Son Dakika
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