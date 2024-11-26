Lionel Messi\'nin eski takım arkadaşı yeni teknik direktörü oldu

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MLS takımlarından Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami, teknik direktörlüğe Arjantinli yıldızın eski takım arkadaşını getirdi.

YENİ HOCA MASCHERANO OLDU

ABD kulübü teknik direktörlük görevine Javier Mascherano'yu getirdiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Arjantin ve FC Barcelona efsanesi Javier Mascherano yeni baş antrenörümüz olarak atandı! Miami rüyasına hoş geldiniz" ifadelerine yer verildi.

MESSI'NİN ESKİ TAKIM ARKADAŞI

Mascherano, Lionel Messi birlikte hem Arjantin Milli Takımı hem de Barcelona'da görev yapmıştı. Genç teknik adam, Messi'nin yanı sıra futbolculuk kariyerinde şu anda Inter Miami'de forma giyen Jordi Alba, Sergio Busquets ve Luis Suarez ile de Barcelona'da birlikte oynamıştı.

ARJANTİN U20 TAKIMINI ÇALIŞTIRDI

Son olarak Arjantin U20 takımında görev yapan 40 yaşındaki teknik adam, çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan topladı ve maç başına da 2.50 puan ortalaması yakaladı.