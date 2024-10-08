Livakovic de Suudi Arabistan\'a gidiyor

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O iddialara en tepe isimden cevap

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Geçen sezon Fenerbahçe'de yediği goller nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Dominik Livakovic, bu sezona çok iyi bir başlangıç yaptı.

PERFORMANSI YÜKSELİŞTE

Sezon başında onu takip eden Suudi Arabistan Ligi ekiplerinin Livakovic için yeniden harekete geçtiği öğrenildi. Suudi kulüplerinin, devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'nin kapısını astronomik bir teklifle çalması bekleniyor.

5 MAÇTA GOL YEMEDİ

Sarı-lacivertliler başarılı kaleciyi geçen yıl Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'ten 6.6 milyon euro karşılığında renklerine katmıştı. Livakovic, bu sezon 13 maçta 14 gol yerken 5 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı. Hırvat kalecinin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.