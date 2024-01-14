İnanılmazı başardı! Livakovic\'in son dakikada yaptığını görenler "Yok artık" diyor

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. Kalyon Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 1-0 kazandı.

LIVAKOVIC'TEN İNANILMAZ KURTARIŞ

Gaziantep FK son dakikada gole yaklaştı ama Livakovic gole izin vermedi. Draguş ceza sahası içinde havalanan topa gelişine vurdu. Kaleci Livakovic güçlükle bu topu çıkardı ve Fenerbahçe Gaziantep'i 1-0 mağlup etti.

İşte Livakovic'in o kurtarışı;