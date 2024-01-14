Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. Kalyon Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 1-0 kazandı.
Gaziantep FK son dakikada gole yaklaştı ama Livakovic gole izin vermedi. Draguş ceza sahası içinde havalanan topa gelişine vurdu. Kaleci Livakovic güçlükle bu topu çıkardı ve Fenerbahçe Gaziantep'i 1-0 mağlup etti.
İşte Livakovic'in o kurtarışı;
Son Dakika › Spor › İnanılmazı başardı! Livakovic'in son dakikada yaptığını görenler 'Yok artık' diyor - Son Dakika