Liverpool, Galatasaray'ı 4-0 Yenerek Çeyrek Finale Yükseldi

19.03.2026 01:18
Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı 4-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

Stat: Anfield Road

Hakemler: Pawel Raczkowski, Tomasz Listkiewicz, Adam Kupsik (Polonya)

Liverpool: Alisson, Frimpong (Dk. 67 Jones), Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch (Dk. 89 Nyoni), Mac Allister, Salah (Dk. 74 Gakpo), Szoboszlai, Wirtz (Dk. 89 Ngumoha), Ekitike (Dk. 89 Chiesa)???????

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Boey (Dk. 46 Lang) (Dk. 80 Icardi), Singo, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 73 Eren Elmalı), Jakobs, Torreira (Dk. 60 Yunus Akgün), Lemina, Sallai, Sara, Barış Alper Yılmaz, Osimhen (Dk. 46 Sane)

Goller: Dk. 25 Szoboszlai, Dk. 51 Ekitike, Dk. 53 Gravenberch, Dk. 62 Salah (Liverpool)

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool, 1-0 yenildiği ilk maçın rövanşında Galatasaray'ı 4-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

48. dakikada Wirtz'in pasıyla sol taraftan ceza alanında topla buluşan Ekitike'nin vuruşunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kontrol etti.

50. dakikada Ekitike'nin ceza alanının sağ tarafından pasıyla hareketlenen Salah'ın vuruşunda, kaleci Uğurcan gole izin vermedi.

51. dakikada Salah'ın sağ taraftan ceza alanına girer girmez çıkardığı topu arka direkte müsait durumdaki Ekitike ağlara gönderdi: 2-0.

53. dakikada ceza alanında topla buluşan Salah'ın vuruşunda kaleci Uğurcan'dan dönen topu önünde bulan Gravenberch takımını 3-0 öne geçirdi.

62. dakikada Wirtz ile verkaç yapan Salah'ın ceza alanı çizgisinin hemen önünden yaptığı şık vuruşta, top filelerle buluştu: 4-0.

67. dakikada Ekitike'nin sol taraftan ceza alanına gönderdiği topa Salah'ın vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. Pozisyonun devamında Salah'ın çıkardığı topa müsait durumdaki Mac Allister'ın vuruşunda, kaleci Uğurcan son anda meşin yuvarlağı çelerek gole izin vermedi.

Karşılaşmayı 4-0 kazanan Liverpool, çeyrek finalde turnuvanın son şampiyonu Paris Saint-Germain ile eşleşti.

Kaynak: AA

Trump’ın NATO ısrarı geçmiyor: İran’da bu konuda adım atın Trump'ın NATO ısrarı geçmiyor: İran'da bu konuda adım atın
İsveç: Vatandaşımız bugün İran’da idam edildi İsveç: Vatandaşımız bugün İran'da idam edildi
Antalya Büyükşehir Belediyesi davasında görevden uzaklaştırılan emniyet müdürüne tahliye Antalya Büyükşehir Belediyesi davasında görevden uzaklaştırılan emniyet müdürüne tahliye
ABD-İsrail saldırılarında Tahran’daki tarihi Sadabad Sarayı zarar gördü ABD-İsrail saldırılarında Tahran'daki tarihi Sadabad Sarayı zarar gördü
ABD’li Senatör Trump’a savaşı bitirme taktiği verdi ABD'li Senatör Trump'a savaşı bitirme taktiği verdi
İran vanaları kapattı, Irak’a gaz sevkiyatı tamamen durdu İran vanaları kapattı, Irak'a gaz sevkiyatı tamamen durdu

00:53
Liverpool’a farklı kaybeden Galatasaray, Avrupa’ya veda etti
Liverpool'a farklı kaybeden Galatasaray, Avrupa'ya veda etti
00:47
Parmağı koptu Noa Lang’tan Galatasaray’a kötü haber
Parmağı koptu! Noa Lang'tan Galatasaray'a kötü haber
23:42
Katar, İranlı diplomatları istenmeyen adam ilan etti Ülkeden ayrılacaklar
Katar, İranlı diplomatları istenmeyen adam ilan etti! Ülkeden ayrılacaklar
23:25
İlk düdüğe dakikalar kala Liverpool-Galatasaray maçında hakem değişikliği
İlk düdüğe dakikalar kala Liverpool-Galatasaray maçında hakem değişikliği
21:04
FED, faizi sabit bıraktıa
FED, faizi sabit bıraktıa
20:59
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz
