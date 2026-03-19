Liverpool, Galatasaray'ı 4-0 Yenerek Çeyrek Finale Yükseldi

Stat: Anfield Road
Hakemler: Pawel Raczkowski, Tomasz Listkiewicz, Adam Kupsik (Polonya)
Liverpool: Alisson, Frimpong (Dk. 67 Jones), Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch (Dk. 89 Nyoni), Mac Allister, Salah (Dk. 74 Gakpo), Szoboszlai, Wirtz (Dk. 89 Ngumoha), Ekitike (Dk. 89 Chiesa)???????
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Boey (Dk. 46 Lang) (Dk. 80 Icardi), Singo, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 73 Eren Elmalı), Jakobs, Torreira (Dk. 60 Yunus Akgün), Lemina, Sallai, Sara, Barış Alper Yılmaz, Osimhen (Dk. 46 Sane)
Goller: Dk. 25 Szoboszlai, Dk. 51 Ekitike, Dk. 53 Gravenberch, Dk. 62 Salah (Liverpool)
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool, 1-0 yenildiği ilk maçın rövanşında Galatasaray'ı 4-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
48. dakikada Wirtz'in pasıyla sol taraftan ceza alanında topla buluşan Ekitike'nin vuruşunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kontrol etti.
50. dakikada Ekitike'nin ceza alanının sağ tarafından pasıyla hareketlenen Salah'ın vuruşunda, kaleci Uğurcan gole izin vermedi.
51. dakikada Salah'ın sağ taraftan ceza alanına girer girmez çıkardığı topu arka direkte müsait durumdaki Ekitike ağlara gönderdi: 2-0.
53. dakikada ceza alanında topla buluşan Salah'ın vuruşunda kaleci Uğurcan'dan dönen topu önünde bulan Gravenberch takımını 3-0 öne geçirdi.
62. dakikada Wirtz ile verkaç yapan Salah'ın ceza alanı çizgisinin hemen önünden yaptığı şık vuruşta, top filelerle buluştu: 4-0.
67. dakikada Ekitike'nin sol taraftan ceza alanına gönderdiği topa Salah'ın vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. Pozisyonun devamında Salah'ın çıkardığı topa müsait durumdaki Mac Allister'ın vuruşunda, kaleci Uğurcan son anda meşin yuvarlağı çelerek gole izin vermedi.
Karşılaşmayı 4-0 kazanan Liverpool, çeyrek finalde turnuvanın son şampiyonu Paris Saint-Germain ile eşleşti.
