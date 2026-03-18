Liverpool-Galatasaray maçının 11'leri belli oldu
18.03.2026 21:48
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, Liverpool deplasmanına konuk olacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda İngiltere temsilcisi Liverpool ile karşılaşacak.

MAÇ SAAT 23.00'TE

Anfield Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmada Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. Mücadele, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak.

İLK 11'LER

Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Ekitike.

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Singo, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Sallai, Barış Alper, Osimhen.

    Yorumlar (8)

  • Haluk Ceyhan Haluk Ceyhan:
    bu gsaray yenilmez helal olsun 68 19 Yanıtla
  • ZIPPO null ZIPPO null:
    çakın şunlara aslanlarım 30 7 Yanıtla
  • hasan1234 hasan1234:
    Galatasaray 3+1 yenilir diyorum ama bir Galatasarayli olarak bir turk olarak insallah tur atlar beni yaniltmasini bekliyorum insallah beni yaniltir insallah 23 5 Yanıtla
  • yusuf fetih zozik yusuf fetih zozik:
    Rahat olun bu GS yi Liverpool yenemez. sonraki turda Paris Saint Germain elerse eler yoksa GS kupayı alır. 0 2 Yanıtla
  • Murat Aygün Murat Aygün:
    ins yener ama zor gecenki gibi oynayamazlar 2-0 yenilirler buraya yaziyorum 1 1 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
