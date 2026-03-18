Liverpool-Galatasaray maçının 11\'leri belli oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda İngiltere temsilcisi Liverpool ile karşılaşacak.
Anfield Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmada Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. Mücadele, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak.
Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Ekitike.
Galatasaray: Uğurcan, Boey, Singo, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Sallai, Barış Alper, Osimhen.
