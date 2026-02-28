Liverpool, West Ham'ı 5-2 Yendi

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool, İngiltere Premier Lig'de West Ham United'ı 5-2 yendi.
Premier Lig'in 28. haftasında Liverpool, Anfield Stadı'nda West Ham United'ı ağırladı.
Liverpool, Hugo Ekitike'nin 5, Virgil van Dijk'ın 24, Alexis Mac Allister'ın 43, Cody Gakpo'nun 70 ve Axel Disasi'nin (kendi kalesine) 82. dakikada attığı gollerle 5-2'lik galibiyete ulaştı.
Konuk takımın golleri, 49. dakikada Tomas Soucek ve 75. dakikada Taty Castellanos'tan geldi.
Üst üste üçüncü galibiyetini elde eden Liverpool, 48 puanla 5. sırada yer aldı. Düşme hattındaki West Ham United ise 25 puanda kaldı.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında 10 Mart Salı günü saat 20.45'te Liverpool'u konuk edecek.
