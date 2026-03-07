Lösemiyi Yenen Elif'in Boks Başarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lösemiyi Yenen Elif'in Boks Başarısı

Lösemiyi Yenen Elif\'in Boks Başarısı
07.03.2026 11:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lösemi atlatarak boksa başlayan 17 yaşındaki Elif Ülker, kaydettiği başarılarla geleceğe umutla bakıyor.

Kayseri'de küçük yaşlarda boksa başlayan ve lösemiyi yenen 17 yaşındaki Elif Ülker, ringlerdeki başarılarına yenilerini eklemeyi hedefliyor.

Kocasinan Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Ülker, 4 yaşında lösemiye yakalandı.

Tedavi süreci devam ederken 7 yaşında boksa başlayan Ülker, ERVA Spor Kulübü çatısı altında çalışmalarını sürdürüyor.

Genç sporcu Elif Ülker, AA muhabirine, çocukken dünyaca ünlü sporcu Muhammed Ali'nin maçlarını izlediğini ve boksa hep ilgi duyduğunu söyledi.

Henüz 4 yaşındayken kendisine lösemi teşhisi konulduğunu anlatan Ülker, boksa başlamasında kanser tedavisinin de etkisi olduğunu ve 4 yıllık tedavinin ardından hastalığı yendiğini ifade etti.

Tedavisi dolayısıyla okula bir yıl geç başlayan ve ilk yıl evde eğitim alan Ülker, boksta Kayseri'de il birincilikleri ile 2024'te Muğla'da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda üçüncülük elde ettiğini belirtti.

"İnancımla daha iyi yerlere geleceğime inanıyorum"

Antrenmanlarını sürdüren Ülker, "Daha verimli, azimli ve disiplinli çalışarak bayrağımızı dalgalandırıp İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum. Ailem başta olmak üzere hocam bana çok destek veriyor. Hem hocamın hem de benim kendime olan inancımla daha iyi yerlere geleceğime inanıyorum. Haftada 3 gün antrenmanımız var, yorucu geçiyor. Bunun karşılığını alacağımı düşünüyorum." diye konuştu.

Ülker, boks yapmayı istediğinde ailesinin önce itiraz ettiğini belirterek, yorucu bir spor olduğu için annesinin biraz karşı olduğunu dile getirdi.

Ailesinin, başarılarını görünce destek verdiğini söyleyen Ülker, onların sayesinde burada olduğunu vurguladı.

Lösemiyle mücadele eden hastalara tavsiyede bulunan Ülker, şöyle devam etti:

"Her şeyin başı umut. Umutlu olsunlar, umutlarını hiçbir zaman yitirmesinler. Ben atlattım siz de atlatabilirsiniz. Hastalığı atlattığım gibi spor da yapıyorum. Hiçbir şey imkansız değildir. Boks kavgaya götüren bir spor olarak bilinir. Aksine boks bana hem disiplin hem de hedeflerime ulaşmak için tecrübe kattı. Hem antrenmanlarımda hem de derslerimde bu disiplinden faydalanıyorum. Dışarıda yumruklarımız silah yerine geçiyor. O yüzden tamamen kavgalardan uzak sporcularız."

Zeynel Tayyar: "Birçok kız Elif'e bakarak boksa başladı"

Boks antrenörü Zeynel Tayyar ise Elif'in çocuk yaşta bu spora başladığını, uzun yıllardır birlikte çalıştıklarını dile getirdi.

Şiddet içeren bir spor olarak görüldüğü için Elif'in ailesinin ilk başta boksa karşı çıktığını anımsatan Tayyar, şunları kaydetti:

"Boksa başladıktan 6 ay sonra bir hastane muayenesinde doktor, 'Bu çocuk neyle uğraşıyorsa kesinlikle devam etsin, bırakmasın' demiş. Çünkü pozitif yönde sonuçlar alınmış. Ailesi de destekleyince Elif tamamen boksa yöneldi. Türkiye'de güzel başarılar elde etti. Kayseri'de her yıl şampiyon zaten. Türkiye Şampiyonası'nda, liselerarası müsabakalarda dereceler aldı. Birçok kız Elif'e bakarak boksa başladı. Örnek bir sporcu. Duruşuyla, konuşmasıyla hal ve hareketiyle tam bir sportmen. İnşallah olimpiyatlarda da kendisini gösterecek. Önce Türkiye Şampiyonası'nda ilk üçe girerek milli takıma gidecek, milli takımdan sonra da inşallah Avrupa'ya doğru ilerleyecek."

Kaynak: AA

Lösemi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Lösemiyi Yenen Elif'in Boks Başarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yazışmaları paylaştı: Müşterisinden kadın sigortacıya uygunsuz teklif Yazışmaları paylaştı: Müşterisinden kadın sigortacıya uygunsuz teklif
TÜSİAD yöneticileri hakkında karar TÜSİAD yöneticileri hakkında karar
3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü 3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü
Savaşı boşuna çıkarmamış Bu iddia ortalığı fena karıştıracak Savaşı boşuna çıkarmamış! Bu iddia ortalığı fena karıştıracak
Herkes iftar duasında Osman Gökçek telefonda Herkes iftar duasında Osman Gökçek telefonda
Rusya’dan Finlandiya’ya rest: Nükleer silah konuşlandırırsanız karşılık veririz Rusya'dan Finlandiya'ya rest: Nükleer silah konuşlandırırsanız karşılık veririz
Türkiye Kupası’nda format değişti Türkiye Kupası'nda format değişti
İsrail ve ABD’nin ucuz kahramanlık hikayesi İsrail ve ABD'nin ucuz kahramanlık hikayesi

11:25
ABD istihbaratı: Çin, İran’a tam destek vermeye hazırlanıyor
ABD istihbaratı: Çin, İran'a tam destek vermeye hazırlanıyor
11:06
İran, Dubai Havalimanı’nı vurdu Uçuşlar askıya alındı
İran, Dubai Havalimanı'nı vurdu! Uçuşlar askıya alındı
11:00
Hataylı Hüseyin’i İsrail füzesi ağır yaraladı
Hataylı Hüseyin'i İsrail füzesi ağır yaraladı
10:58
7 gün sonra bir ilk Çin’den gerilimi tırmandıracak hamle
7 gün sonra bir ilk! Çin'den gerilimi tırmandıracak hamle
10:54
Etiler’de çete cinayeti Gece kulübünü ateşe verip sahibini öldürdüler
Etiler'de çete cinayeti! Gece kulübünü ateşe verip sahibini öldürdüler
10:47
İran: Irak’ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk
İran: Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk
10:46
Tümgeneralden sürpriz çıkış: Nükleer başlıklarımız Türkiye için hazır
Tümgeneralden sürpriz çıkış: Nükleer başlıklarımız Türkiye için hazır
10:35
İran’dan Türkiye ve Azerbaycan saldırıları sonrası tarihi mesaj
İran'dan Türkiye ve Azerbaycan saldırıları sonrası tarihi mesaj
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 12:17:52. #7.13#
SON DAKİKA: Lösemiyi Yenen Elif'in Boks Başarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.