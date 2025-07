Lucas Torreira kendisini Galatasaray\'a getiren futbolcuyu itiraf etti

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira, takımının yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Avusturya'da açıklamalar yaptı. BeIN Sports'a konuşan Uruguaylı futbolcu, Muslera hakkında çarpıcı bir itirafa imza attı.

''ÖNEMLİ OYUNCULARI KAYBETTİK''

Önemli isimleri kadrodan kaybettiklerini dile getiren Torreira, "Asla kolay yok bizim için. 3 sene üst üste kazandık ve lig şampiyonu olduk ama her biri inanılmaz bir mücadeleydi. Biz nerede mücadele edersek edelim her zaman yüz yüzümüzü vermek zorundayız. Bu sene Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gidiyoruz. Önemli oyuncuları da kaybettik. Bir yandan da genç oyuncularımız ve yeni oyuncularımız geliyor. Bu sezon da çok zor bir sezon olacak her sezon olduğu gibi. Rakiplerimiz de iyi oyuncular transfer ediyor. O da bir zorluk çıkartabilir bize. Galatasaray'ı biz her zaman olduğu gibi bu sene de en üste çıkarmak için mücadele edeceğiz." dedi.

''BENİ BURAYA GETİRDİĞİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM''

Takımdan ayrılan vatandaşı Muslera'nın transferinde yardımcı olduğunu itiraf eden Torreira, "Çok büyük kalecilerle çalıştım ama Muslera'yı ayrı bir yere koymam gerekiyor. Çünkü çok yardımı oldu. Sadece bir takım arkadaşı değil aynı zamanda bir yoldaş. Benim her zaman arkamı kolladı. Takım için kaptandanöteydi. Çok özleyeceğiz. Dünyanın öbür yanında da olsa onunla iletişim kurmaya devam edeceğiz. Beni buraya getirdiği için çok teşekkür ediyorum.'' ifadelerini kullandı.

''TÜRKİYE'DEN KORKUYORDUM''

Sözlerine devam eden yıldız isim, ''Türkiye'ye gelmeden önce ligle ilgili izlenimlerim vardı çok fazla bir şey bilmiyordum. Ülke ile ilgili bilgim çok azdı ve korkuyordum. Nando beni ikna etti ve iyi ki ikna etmiş. Türklerin ne kadar ülkesini sevdiğini de gördüm. Buraya bayıldım. Ailem ve arkadaşlarım geldiğinde burada keyifli vakit geçiriyoruz. Sahada Galatasaray'ı temsil ediyorum ama saha dışında başka takım taraftarları da bana sevgi gösteriyor. İnsanların sevgisi benim hoşuma gidiyor. İnsanlara sevgi gösterdiğinizde onlar da size aynı şekilde karşılık veriyor." şeklinde konuştu.