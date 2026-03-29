Lucescu Hastaneye Kaldırıldı

ROMANYA Futbol Federasyonu, Mircea Lucescu'nun taktik toplantısı sırasında rahatsızlandığını ve ambulansla hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Slovakya deplasmanına gidecek olan Romanya Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Mircea Lucescu, son antrenmandan önceki taktik toplantısı esnasında rahatsızlandı. Tecrübeli teknik adama ilk müdahale tesislerde yapılırken daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü. Durumunun stabil olduğu açıklanan Lucescu'nun kapsamlı incelemeler ve uzman gözetimi için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.