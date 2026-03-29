Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lucescu Türkiye Maçından Sonra Öfkeli

29.03.2026 23:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Romanya Teknik Direktörü Lucescu, Türkiye maçında sinirlendiğini açıkladı, sağlık durumu iyi.

Rahatsızlığından dolayı hastaneye kaldırılan Romanya Teknik Direktörü Mircea Lucescu, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde oynadıkları Türkiye maçının üzerinden günler geçmesine rağmen sakinleşemediğini belirtti.

Romanya yayın organı Golazo'ya konuşan Lucescu, şu anki sağlık durumunun iyi olduğunu aktararak "Şu an iyiyim. Türkiye maçını analiz etmeye başladığımda, üzerinden 3 gün geçmiş olmasına rağmen, gerçekten çok öfkelendim. Bu sinirin üzerine kendimi çok kötü hissettim. Normal nefes alamadığımı fark ettim." diye konuştu.

Hakkındaki kalp krizi geçirdiği iddialarını da reddeden 80 yaşındaki çalıştırıcı, şöyle devam etti:

"Hiçbir şekilde kalp krizi yaşamadım, bazılarının böyle yazdığını gördüm. Fibrilasyonlar (kalbin üs odacıkları olan atriyumların, hızlı ve düzensiz şekilde atmasına neden olan ritim bozukluğu) oldu. Bu bana ilk kez İtalya'nın Brescia şehrindeyken olmuştu. O zaman dışarısı çok soğuktu ve beni hastaneye götürdüler. Bana, eğer kendiliğinden fibrilasyondan kurtulamazsam, ertesi sabah şok vereceklerini söylediler ama sabah nabzım normale dönmüştü. Geçen yılın sonunda da bu fibrilasyonları yaşadım. Yarın bir dizi test daha yaptıracağım."

Tecrübeli çalıştırıcı, Türkiye maçında bazı hatalar yaptıklarını ve gol pozisyonlarını yeterince değerlendiremediklerini vurguladı.

Gol fırsatlarını kaçırdıkları için kızgın olduğunu aktaran Lucescu "Türkler, 60-65. dakikadan sonra tempoyu koruyamadı ve biz de onları şaşırtabilirdik. Maçı dikkatlice analiz eden herkes, Türkiye'nin bizi hiçbir şekilde şaşırtmadığını, kesinlikle hiçbir şey yapmadığını gördü." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin ilk yarıda bulduğu pozisyonların Romanya'nın kaybettiği bazı toplar sayesinde olduğunu belirten Lucescu, "Bunun dışında, Türkiye bizi hiçbir şekilde zor durumda bırakmadı." ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya'yı 1-0 yenerek finale yükselmişti.

Kaynak: AA

İstanbul, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23:51
23:25
23:16
22:44
22:35
22:17
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 00:37:38. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.