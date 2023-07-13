Luis Nani Adana Demirspor ile Anlaştı - Son Dakika
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Luis Nani Adana Demirspor ile Anlaştı

13.07.2023 12:57

Fenerbahçe'de oynadığı dönemde taraftarın sevgilisi olan dünyaca ünlü futbolcu Luis Nani, Adana Demirspor ile prensip anlaşmasına vardı. Nani, Mavi Şimşekler ile resmi sözleşmeye imza atacak.

Fenerbahçe'de oynadığı dönemde taraftarın sevgilisi olan dünyaca ünlü futbolcu Luis Nani, Adana Demirspor ile anlaştı. Saat 14.00'te İstanbul'da olacak Nani, Mavi Şimşekler ile resmi sözleşmeye imza atacak.

PRENSİP ANLAŞMASI SAĞLANDI

Salim Manav'ın haberine göre; Adana Demirspor, Luis Nani ile prensip anlaşmasına bağladı. Manchester United'da gösterdiği performansla adını tüm dünyaya duyuran Nani, Fenerbahçe'de oynadığı dönemde de taraftarın sevgilisi olmuştu.

GOL ATAMADI

Luis Nani geçen sezon Melbourne formasıyla 10 maça çıktı. Hiç gol katkısı vermeeyen 36 yaşındaki futbolcu, 2 asist yapma başarısı gösterdi.

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Fenerbahçe, Luis Nani, Spor, Son Dakika

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