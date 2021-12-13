Luiz Gustavo artık Fenerbahçe'de istenmiyor

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Lider Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada mutlak 3 puan parolasıyla Gaziantep FK karşısına çıkan Fenerbahçe'de Luiz Gustavo taraftara saç baş yoldurttu.

GAZİANTEP FK'NİN ATTIĞI 2 GOLDE DE PAS HATASI YAPTI

Karşılaşmanın ilk yarısında yaptığı pas hatasıyla Fenerbahçe'nin orta sahadan gol yemesine sebebiyet veren Luiz Gustavo, ikinci yarıya da çok kötü başladı. 52. dakikada yine Brezilyalı futbolcunun yaptığı pas hatasıyla şekillenen Gaziantep FK hücumunda hakem Atilla Karaoğlan beyaz noktayı gösterdi ve ev sahibi takım penaltıdan bulduğu golle öne geçti.

GÜNDEMİN ZİRVESİNE OTURDU

61. dakikada yerini Zajc'sa bırakan Luiz Gustavo'ya sosyal medyada sarı-lacivertli taraftarlar büyük tepki gösterdi. Yapılan öfke dolu paylaşımların ardından Brezilyalı futbolcunun adı kısa süre içinde gündemin zirvesine oturdu.