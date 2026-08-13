FENERBAHÇE'NİN anlaşmaya vardığı Belçikalı golcü Romelu Lukaku, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip son olarak İtalyan ekibi Napoli'de forma giyen Romelu Lukaku'nun kendisi ve kulübüyle anlaşmaya vardı. Lukaku anlaşmanın sağlanmasının ardından İstanbul'a geldi. Tecrübeli futbolcuyu taşıyan özel uçak saat 22.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Havalimanı çıkışında taraftarların ilgisi ile karşılaşan Lukaku, taraftarlarla birlikte tezahüratlarda bulundu. Daha sonra alandan ayrılan Romelu Lukaku, yapılacak olan sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak.