Lundstram: Takım daha iyiye gidiyor - Son Dakika
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Spor

Lundstram: Takım daha iyiye gidiyor

John Lundstram, Trabzonspor'un gelişimini ve galibiyetten duyduğu mutluluğu paylaştı.

20.01.2025 23:24
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Trabzonspor'un başarılı futbolcusu John Lundstram, bordo-mavili takımın daha iyi bir futbol ortaya koymaya başladığını belirterek, "Hem gol attığım hem de 3 puan için çok mutluyum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, sahasında Sivasspor'u 4-0 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan bordo-mavili takımın başarılı futbolcusu John Lundstram, "Hem gol attığım hem de 3 puan için çok mutluyum. Belki bundan da daha mutlu eden şey takımın iyiye gidişi görmek. Çünkü hafta hafta takımımız daha iyiye gidiyor. Daha iyi bir futbol ortaya koymaya başlıyor. Kalitemiz zaten vardı. Bunu göstermeyi daha önce de denemiştik ama özgüveni tekrar inşa ettikçe takım zaten kalitesini gösterebiliyor. Bu beni ayrıca mutlu ediyor" şeklinde konuştu.

Adaptasyon tamamlandıkça takımın daha iyiye gittiğini kaydeden John Lundstram, "Stoper pozisyonu daha önce oynadığım bir pozisyon. Hocamızın bana nerede ihtiyacı varsa orada oynuyorum. Benim adıma çok büyük bir sorun olmuyor. İlk başta adaptasyon süreci zordu. Çünkü benim adıma Birleşik Krallık dışına ilk kez çıktığım bir süreç yaşıyorum. Dolayısıyla dil ve kişiler yeni. Birçok yeni oyuncu var. Yeni bir takım ve yeni bir ülkedesiniz. Dolayısıyla adapte olmak bir zaman gerektiriyor. Bende bunu daha kısa sürede bitmesini isterdim. Bu sürecin tamamlanabilmesi için bir zaman gerekiyor. Görüyorsunuz adaptasyon tamamlandıkça takımda daha iyi gidiyor. Bireysel olarak da herkes kalitesini gösterebiliyor. Her maçta golle katkıda bulunmak isteriz ama savunma oyuncularının gol katkısında bulunması çok sık görülen bir durum değil. Önemli olan herkesin takımın kazanmasına katkıda bulunabilmesi. Savunma oyuncularının katkısıyla takım maç kazandığında bu değişik bir durum oluşturuyor. Her zaman Simon Banza'nın gol atamayacağı durumlarda olacak. Bizimde katkı vermemiz gerekecek" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Lundstram: Takım daha iyiye gidiyor - Son Dakika

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