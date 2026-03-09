Mac Allister'dan Şampiyonlar Ligi Vurgusu - Son Dakika
Mac Allister'dan Şampiyonlar Ligi Vurgusu

Mac Allister\'dan Şampiyonlar Ligi Vurgusu
09.03.2026 22:41
Liverpool'lu Mac Allister, Galatasaray maçı öncesi Şampiyonlar Ligi'ni hedeflediklerini açıkladı.

Liverpoollu futbolcu Alexis Mac Allister, Galatasaray maçının zor olacağını belirterek, "Şampiyonlar Ligi bizim için bu sezon en önemli hedefimiz. Şu an mevcut takımımız bunu başarabilecek kapasitede. Bunu sahada da göstermeliyiz ki bu kupayı kazanalım" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool, yarın saat 20.45'te deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Bu müsabaka öncesinde Liverpool'un Arjantinli futbolcusu Alexis Mac Allister, RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı takımda karşılıklı oynarken zorlanacağı bir oyuncu olup olmadığı sorulan Mac Allister, "İlla zorlanacağım bir oyuncu seçecek olsaydım Torreira'yı seçerdim. Güney Amerikalı bir oyuncu olarak nasıl biri olduğunu biliyorum. Çok sert ve aynı zamanda topu ayağına aldığı zamanda çok başarılı bir oyuncu. Ona büyük bir saygım var" ifadelerini kullandı.

"Szoboszlai ile beraber oynamayı çok seviyorum"

Orta sahada Dominik Szoboszlai ile olan oyun içi iletişimine değinen Mac Allister, "Bence takım arkadaşımın oynadığı mevkiden daha önemlisi kendisini rahat hissetmesi. Kendini rahat hissettiği yerde oynaması. Farklı bölgelerde oynayabilen bir oyuncu. Onunla beraber oynamayı çok seviyorum. Sahada bana yakın oynadığı zamanda daha başarılı olabiliyoruz. Takım içerisinde iyi ve başarılı bir oyuncu" diye konuştu.

"Şampiyonlar Ligi bizim için bu sezon en önemli hedefimiz"

Bu sezon takım olarak öncelikli hedeflerinin UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak olduğunu vurgulayan 27 yaşındaki futbolcu, "Kesinlikle aklımda olan bir şey bu. Şu an yine Dünya Kupası yılındayız zaten. İkinci kez kazanmakta çok güzel olurdu. Şampiyonlar Ligi bizim için bu sezon en önemli hedefimiz. Şu an mevcut takımımız bunu başarabilecek kapasitede. Bunu sahada da göstermeliyiz ki bu kupayı kazanalım. Yarın oynayacağımız maçta bu bağlamda zor bir maç olacak" cümlelerine yer verdi.

"Takım olarak birbirimize adapte olma sürecindeydik"

Takım arkadaşı Mohamed Salah'ın performansıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Mac Allister, "Bizim için önemli ve zorlu bir sezon. Salah'tan en iyi performansı almamız çok önemli. Sezon içerisinde çeşitli zorlandığımız anlar oldu. Kendisi de zamanında bahsetmişti, biz takım olarak birbirimize adapte olma sürecindeydik. Her zaman bu süreç devam ediyor. O da takım içerisinde neler yapması gerektiğini, nasıl daha iyi oynayabileceğini, istatistiklerini nasıl yükseltebileceğini iyi biliyor. Bu anlamda çalışmaya devam ediyor. Yapabileceklerini sahada göstermeye devam edecektir diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Benim adıma herhangi bir sözleşme süreci içerisinde değiliz"

Geçtiğimiz günlerde Liverpool ile sözleşme yenileyen Ryan Gravenberch hakkında düşüncelerini paylaşan Arjantinli futbolcu, kendisi için ise sözleşme görüşmelerinin henüz başlamadığını belirtti. Mac Allister, "Öncelikle Ryan'ı yeni sözleşmesinden dolayı tebrik etmek istiyorum. Kendisi için çok iyi bir anlaşma oldu. Bunu hak etmişti. Bizim Premier Lig kazanmamızda emeği olan en önemli oyunculardan biriydi. Şu an benim adıma herhangi bir sözleşme süreci içerisinde değiliz. Acelemiz yok tabii ki, daha zamanımız var" sözleriyle konuşmasını tamamladı. - İSTANBUL

