Maça saatler kala ortalık karıştı! Galatasaray'dan Sparta Prag'a jet yanıt - Son Dakika
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Spor

Maça saatler kala ortalık karıştı! Galatasaray'dan Sparta Prag'a jet yanıt

Avrupa Ligi play-off turunda bu akşam Sparta Prag ile kozlarını paylaşacak Galatasaray, rakibinin maç için paylaştığı Türkiye tanıtım videosundaki deve görsellerine "Etrafta hiç deve göremiyoruz" şeklinde bir paylaşım yaparak yanıt verdi.

15.02.2024 18:07  Güncelleme: 18:11
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Süper Lig devi Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Çek ekibi Sparta Prag ile kozlarını paylaşacak.

"ETRAFTA DEVE GÖREMİYORUZ"

Sarı-kırmızılılar, Prag'ın maç için paylaştığı Türkiye tanıtım videosundaki deve görsellerine "Etrafta hiç deve göremiyoruz" şeklinde yanıt verdi.

İşte Galatasaray'ın o paylaşımı;

Maç başlamadan ortalık karıştı! Galatasaray'dan Sparta Prag'a olay yanıt
Maça saatler kala ortalık karıştı! Galatasaray\'dan Sparta Prag\'a jet yanıt
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Sparta Prag, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maça saatler kala ortalık karıştı! Galatasaray'dan Sparta Prag'a jet yanıt - Son Dakika

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SON DAKİKA: Maça saatler kala ortalık karıştı! Galatasaray'dan Sparta Prag'a jet yanıt - Son Dakika
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