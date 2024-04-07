Maç başlar başlamaz attı! Icardi'den Süper Kupa'da 50. saniyede gol - Son Dakika
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Maç başlar başlamaz attı! Icardi'den Süper Kupa'da 50. saniyede gol

Maç başlar başlamaz attı! Icardi\'den Süper Kupa\'da 50. saniyede gol

Süper Kupa maçında Fenerbahçe ile Galatasaray'ın kozlarını paylaştığı mücadeleye Icardi damgasını vurdu. Yıldız golcü maçın henüz 50. saniyesinde rakip ağları havalandırmayı başardı.

07.04.2024 22:10
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Galatasaray ile Fenerbahçe, 2023 Turkcell Super Kupa finalinde karşı karşıya geldiği ve sarı-lacivertlilerin 2. dakikada çekildiği maça Icardi damga vurdu.

ICARDI'DEN 50. SANİYEDE GOL

Maçın 1. dakikasında Mauro Icardi'nin attığı gol ile Galatasaray 1-0 öne geçti. Golün ardından A takımı temsilen sahada bulunan Fenerbahçe U19 oyuncuları teknik heyetten gelen talimat ile sahadan çekildi.

GALATASARAY ANTRENMAN MAÇI YAPTI

Bu gelişme üzerine maçın hakemi Volkan Bayarslan maçı tatil etti ve Galatasaraylı oyuncular saha ortasında kutlama yapmaya başladı. Fenerbahçe takımının sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray ilk 11'inde bulunan oyuncular ve yedek oyuncular antrenman maçı yapmaya başladı.

İşte Icardi'nin o golü;

Maç başlar başlamaz attı! Icardi'den Süper Kupa'da 50. saniyede gol
Maç başlar başlamaz attı! Icardi'den Süper Kupa'da 50. saniyede gol
Maç başlar başlamaz attı! Icardi'den Süper Kupa'da 50. saniyede gol

Mauro Icardi, Galatasaray, Süper Kupa, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maç başlar başlamaz attı! Icardi'den Süper Kupa'da 50. saniyede gol - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Mevlut Emre: Zaten türk hakemleri maçı karısı olan cincona verecekti maçı çıkmanın ne anlamı vardı iyikide çekilmişler 90 daka mücadele verecen sonra gs nin kocası türk hakemi gelip maçı gs ye verecek koşmanın bi anlamı yok 57 123 Yanıtla Okan Aslan: yani 50.saniye de gol yiyen takımın kupa alacağına inaniyon ya zavallı yaaa 109 30
  • Ender Kervancıoğlu: Sizin yüreğiniz varsa as kadroyla çıkıp Galatasaray'ın bileğini bükersiniz. Kupa seremonisine çıkmayıp kimi protesto ediyorsanız edersiniz. Kupayı almazsınız falan. Mesela Galatasaray böyle yapardı ama Galatasaray toplam 17 kişilik kadrosuyla 3 günde bir maç oynayarak UEFA kupasını kazandı. Galatasaray'ın büyüklüğü erişemeyeceginiz bir büyüklük. 112 23 Yanıtla Ali Arslan: Ender hiçbir zaman anlayamayacaksin çünkü sen gslisin,20 yılda 96 kupa kazanmış FB kulübunden bahsediyorsun, bizim kupa derdimiz yok,biz alenen bir şebekeyi dünyanın dikkatine sunduk, biz FIFA ya veya UEFA ya bakın burda leke var şebeke var çete var gelin dedik,ve bunu da başardık. 23 47
  • Okan Aslan: Mauro Emanuel Icardi Rivero 68 22 Yanıtla
  • Okan Aslan: Çekilmese ne olacaktıki ? Kupa mı alacaktı ?? Aslan sahada saldır kanaryam diyenler var ne kadar komik kanarya saldirsa be olurki :)))) 48 20 Yanıtla
  • Ali Arslan: FB ile Giresun birlikte U19 takımları TFF'ye başvuru yapıyor, bizde herkes gibi Pazar değilde c.tesi oynayalım diye, federasyon bunu bile reddediyor,17 yaşındaki çocuklardan korkuyorlar, çocuklar bugün 14 gibi maçı bitirip uçağa kosturdular,Urfa'ya yetişmek için, gördünüz degilmi nasıl reziller sevindiler ya FB li çocuklar ayrılınca :)) biz bu yüzden daha doğrusu gs li olmayan herkes kendi ile gurur duyabilir. 24 39 Yanıtla Okan Aslan: fb ye basmak her cimbomlunun görevi ve sevinç kaynağıdır Ali Arslan :)))) 39 11 Selo Duman: çabanızdan tüm Türkiye gurur duyuyor gencecik cocukları rezil ettiniz. 17 8 Çetin Çelik: Zaten oynamayacaklardı neden ertelemek için başvuru yapıyorlar 6 2
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