Maç başlar başlamaz attı! Icardi\'den Süper Kupa\'da 50. saniyede gol

Ender Kervancıoğlu:

Sizin yüreğiniz varsa as kadroyla çıkıp Galatasaray'ın bileğini bükersiniz. Kupa seremonisine çıkmayıp kimi protesto ediyorsanız edersiniz. Kupayı almazsınız falan. Mesela Galatasaray böyle yapardı ama Galatasaray toplam 17 kişilik kadrosuyla 3 günde bir maç oynayarak UEFA kupasını kazandı. Galatasaray'ın büyüklüğü erişemeyeceginiz bir büyüklük.

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