Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan finalin ardından hakemin son düdüğüyle birlikte Fenerbahçeli futbolcular sahada adeta bayram etti. Sarı-lacivertli oyuncular, birbirlerine sarılarak galibiyeti kutladı.
Fenerbahçeli futbolcular, galibiyetin ardından tribünlere yönelerek taraftarlarla birlikte sevinci paylaştı. Sahada tezahüratlara eşlik eden oyuncuların, uzun süre taraftarı selamladığı görüldü.
Sahadaki kutlamalarda futbolcuların coşkusu dikkat çekerken, kupanın kazanılması sonrası sevinç görüntüleri kameralarca kaydedildi. Futbolcuların sevinci, Fenerbahçe camiasında büyük mutluluk yarattı.
Son Dakika › Spor › Maç biter bitmez sahaya daldılar! Fenerbahçeli futbolcuların Süper Kupa sevinci - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?