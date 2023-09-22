Beşiktaş'ın Konferans Ligi'nde deplasmanda Club Brugge ile 1-1 berabere kaldığı maça damga vuran milli kaleci Mert Günok oldu. Mert, Club Brugge maçını 8 kurtarışla tamamladı.
Maça hızlı başlayan ve mücadele boyunca etkili bir oyun sergileyen ev sahibi zaman zaman kalemizi yoklasa da Mert Günok gole izin vermedi.
Son zamanlardaki başarılı performansıyla adından söz ettiren 34 yaşındaki başarılı eldiven, karşılaşma boyunca tam 8 kurtarış yaparak takımı oyunda tuttu.
Son Dakika › Spor › Kalesinde devleşen Mert Günok'tan inanılmaz performans - Son Dakika