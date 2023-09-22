Kalesinde devleşen Mert Günok'tan inanılmaz performans - Son Dakika

Kalesinde devleşen Mert Günok'tan inanılmaz performans

Son Güncelleme: 22.09.2023 00:19

Temsilcimiz Beşiktaş'ın Konferans Ligi D Grubu'nda Club Brugge ile 1-1 berabere kaldığı maça milli kaleci Mert Günok damga vurdu. 34 yaşındaki başarılı eldiven, karşılaşma boyunca tam 8 kurtarış yaparak takımı oyunda tuttu.

Beşiktaş'ın Konferans Ligi'nde deplasmanda Club Brugge ile 1-1 berabere kaldığı maça damga vuran milli kaleci Mert Günok oldu. Mert, Club Brugge maçını 8 kurtarışla tamamladı.

MERT GEÇİT VERMEDİ

Maça hızlı başlayan ve mücadele boyunca etkili bir oyun sergileyen ev sahibi zaman zaman kalemizi yoklasa da Mert Günok gole izin vermedi.

TAM 8 KURTARIŞ

Son zamanlardaki başarılı performansıyla adından söz ettiren 34 yaşındaki başarılı eldiven, karşılaşma boyunca tam 8 kurtarış yaparak takımı oyunda tuttu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Kalesinde devleşen Mert Günok'tan inanılmaz performans - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kalesinde devleşen Mert Günok'tan inanılmaz performans - Son Dakika
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