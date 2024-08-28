Maç sırasında bir anda yere yığılan 27 yaşındaki futbolcu, hayatını kaybetti - Son Dakika
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Maç sırasında bir anda yere yığılan 27 yaşındaki futbolcu, hayatını kaybetti

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27 yaşındaki Uruguaylı futbolcu Juan Izquierdo, Copa Libertadores maçında bayılarak hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı. Kulübü Nacional ve Güney Amerika futbol yönetimi büyük üzüntüyle vefatını duyurdu. Hastane, kardiyak aritmi ve kafa içi basınç artışı yaşadığını açıkladı. Uruguay'da lig maçları ertelendi. Futbol camiası, genç yeteneğin anısını yaşatmak için girişimlerde bulunacak..

28.08.2024 09:37  Güncelleme: 09:44
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Juan Izquierdo'nun 27 yaşında hayatını kaybetmesi, futbol dünyasını derinden sarstı. Uruguaylı genç yetenek, Brezilya'da oynanan bir Copa Libertadores maçı sırasında aniden bayılmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Günlerce süren yoğun bakım tedavisine rağmen, maalesef kurtarılamadı.

Kulübü Nacional ve Güney Amerika futbol yönetimi, Izquierdo'nun vefatını büyük bir üzüntüyle duyurdu. Nacional'in sosyal medya hesabından yapılan açıklama, kulübün ve taraftarların duygularını yansıtıyordu: "Kalbimizde derin bir acı ve iz bıraktı. Tüm Nacional ailesi, onun yerinin doldurulamaz kaybı için yas tutuyor."

Hastane yetkilileri, Izquierdo'nun "kardiyak aritmiye bağlı kardiyorespiratuvar arrest" yaşadığını ve kafa içi basıncının arttığını açıkladı. Genç futbolcu, son günlerini solunum cihazına bağlı ve nörolojik yoğun bakımda geçirmişti.

Izquierdo'nun ani vefatı, sadece ailesi ve kulübünü değil, tüm Uruguay futbolunu etkiledi. Ülkenin birinci ve ikinci lig maçları ertelendi. Sao Paulo takımı oyuncuları, bir sonraki maçlarında Izquierdo'ya destek mesajı taşıyan özel formalar giyerek dayanışma gösterdi.

2018'de profesyonel kariyerine başlayan Izquierdo, kısa sürede Uruguay futbolunun önemli isimlerinden biri haline gelmişti. En son, Liverpool'un bir asır sonra gelen şampiyonluğunda kilit rol oynamıştı. Evli ve iki çocuk babası olan Izquierdo'nun en küçük oğlu, babasının vefatından sadece birkaç ay önce dünyaya gelmişti.

Futbol camiası, genç yaşta kaybedilen bu yetenekli oyuncunun anısını yaşatmak için çeşitli girişimlerde bulunacağını açıkladı. Izquierdo'nun hayatı ve kariyeri, genç futbolculara ilham kaynağı olmaya devam edecek.

Maç sırasında bir anda yere yığılan 27 yaşındaki futbolcu, hayatını kaybetti
Maç sırasında bir anda yere yığılan 27 yaşındaki futbolcu, hayatını kaybetti
Maç sırasında bir anda yere yığılan 27 yaşındaki futbolcu, hayatını kaybetti
Maç sırasında bir anda yere yığılan 27 yaşındaki futbolcu, hayatını kaybetti

Güney Amerika, Brezilya, Nacional, Uruguay, Aritmi, Futbol, Dünya, Spor, Sağlık, Spor, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Spor Maç sırasında bir anda yere yığılan 27 yaşındaki futbolcu, hayatını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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