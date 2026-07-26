Maç sırasında gözleri dolan Zehra Güneş bunun sebebini açıkladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız oyuncularından Zehra Güneş, Milletler Ligi'ndeki şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulundu.

''ARTIK SÖYLEYECEK BİR ŞEY YOK''

Mücadeleyi ve şampiyonluğu değerlendiren Zehra Güneş, "Tansiyonu yüksek bir maçtı. Zor bir maçtı. Çünkü Brezilya çok iyi bir takım. Son topa kadar savaşmamız gerektiğini biliyorduk. Hedefimize ulaştığımız için çok mutluyum. Kaç kilometre uzaktayız bilmiyorum. Ailemi çok özledim. Ülkemize dönerken boynumuzda altın madalya ve artık söyleyecek bir şey yok bence." dedi.

''AVRUPA ŞAMPİYONASI İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAĞIZ''

Zehra Güneş, "3-4 gün tatilimiz var ondan sonra tekrardan Avrupa Şampiyonası için tekrardan çalışmalara başlayacağız. Çok iyiyiz şu anda. Tatilden sonra da elimizden geleni ardına koymayıp eksiklerimizi görüp bunlar üzerine çalışmaya devam edeceğiz. Umarım evimizde de böyle bir duygu yaşamak nasip olur." diye konuştu.

''BENİ RAHATLATTI''

Zehra Güneş maç sırasında neden gözlerinin dolduğuna dair bir soruya yanıt vererek, "Final maçları böyledir. Tansiyonu yüksek bir maçtı. O yüzden böyle duygularımı dışa vurmayı seven biriyim beni rahatlattı açıkçası." şeklinde konuştu.