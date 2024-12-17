Maç sırasında kardeşinin vefatını öğrendi

Süper Lig'de sıkıntılı bir dönem geçiren Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak, 2-1 kazandıkları Beşiktaş maçı sırasında Maestro'nun kardeşinin vefat ettiğini duyurdu.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ikinci yarısının başında Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından bir paylaşım gerçekleştirdi. Sancak, Beşiktaş maçı sırasında Maestro'nun kardeşinin vefat ettiğini duyurdu.
Beşiktaş'a karşı ilk 11'de sahaya çıkan Maestro ile ilgili olarak Murat Sancak yaptığı paylaşımda, Maestro, devre arasında kardeşinin ölüm haberini almasına rağmen, 'Takımımı yalnız bırakmayacağım.' dedi ve sahaya çıktı. Allah gani gani rahmet eylesin kardeşim" ifadelerini kullandı.
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