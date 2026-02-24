Zeytinburnu'ndaki bir statta amatör kümede gerçekleşen Mevlanakapı Güzelhisar ile İstanbul Yurdum Spor'un karşılaştığı maçın 22. dakikasında sahalarda ender rastlanan bir an yaşandı.
İstanbul Yurdum Spor'un kalecisi Muhammet Uyanık'ın ceza sahasından uzaklaştırdığı top uçan martıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen martıyı fark eden takımın kaptanı Gani Çatan hemen harekete geçti.
Çatan tarafından yaklaşık 2 dakika kalp masajı uygulanan martı, daha sonra saha kenarındaki sağlık görevlilerine teslim edildi. Maçta yer alan sağlık ekibi de martıya bir süre müdahale etti. Kanatlarında çarpmanın etkisiyle hasar meydana gelen martının şimdilik uçamadığı ve tedavi altına alındığı belirtilmişti.
Sağlık ekibinin tedavi etmek üzere kontrol altına aldığı martıdan acı haber geldi. Martının yapılan tedavilere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Dünya basınında dahi gündem olan bu haber, duyanları duygulandırdı.
Öte yandan hayatını kaybeden martının çöp kutusuna atıldığı ortaya çıktı. Kullanıcılar, martının gömülmemesini eleştirerek, sosyal medyada paylaşılan martının son görüntüsüne büyük tepki gösterdi.
Son Dakika › Spor › Maç sırasında top çarpan martıdan acı haber - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)