Maç sırasında top çarpan martıdan acı haber

24.02.2026 17:17
İstanbul'da amatör kümede gerçekleşen bir futbol maçında kalecinin vurduğu topun isabet ettiği martı, yapılan kalp masajıyla hayata döndürülmüştü. Ancak martı ne yazık ki, yapılan tüm tedavi çabalarına rağmen kurtarılamadı. Martının hayatını kaybetmesinin ardından çöp kutusuna atıldığı görülürken, bu anlar büyük tepki çekti.

Zeytinburnu'ndaki bir statta amatör kümede gerçekleşen Mevlanakapı Güzelhisar ile İstanbul Yurdum Spor'un karşılaştığı maçın 22. dakikasında sahalarda ender rastlanan bir an yaşandı.

KALECİNİN VURDUĞU TOP MARTIYA ÇARPTI

İstanbul Yurdum Spor'un kalecisi Muhammet Uyanık'ın ceza sahasından uzaklaştırdığı top uçan martıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen martıyı fark eden takımın kaptanı Gani Çatan hemen harekete geçti.

KALP MASAJI YAPILARAK HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

Çatan tarafından yaklaşık 2 dakika kalp masajı uygulanan martı, daha sonra saha kenarındaki sağlık görevlilerine teslim edildi. Maçta yer alan sağlık ekibi de martıya bir süre müdahale etti. Kanatlarında çarpmanın etkisiyle hasar meydana gelen martının şimdilik uçamadığı ve tedavi altına alındığı belirtilmişti.

TEDAVİSİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekibinin tedavi etmek üzere kontrol altına aldığı martıdan acı haber geldi. Martının yapılan tedavilere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Dünya basınında dahi gündem olan bu haber, duyanları duygulandırdı.

ÇÖP KUTUSUNA ATILMASI TEPKİ ÇEKTİ

Öte yandan hayatını kaybeden martının çöp kutusuna atıldığı ortaya çıktı. Kullanıcılar, martının gömülmemesini eleştirerek, sosyal medyada paylaşılan martının son görüntüsüne büyük tepki gösterdi.

İstanbul, Futbol, Doğa, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • 24Erzincan 24Erzincan:
    Ne yapalım devlet törenimi yapsaydık? 10 7 Yanıtla
  • Azra5854 Azra5854:
    Ulusal yas ilan etmek lazım 4 3 Yanıtla
  • Haci1969 Haci1969:
    onuda mı son dk haberi yaptınız ? haber kalmadı galiba 0 0 Yanıtla
