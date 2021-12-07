Galatasaray ile Fenerbahçe kadın futbol takımları tarihte ilk kez kadına yönelik şiddete farkındalık oluşturmak için karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 7-0 kazanan sarı-lacivertlilerde yönetici Erol Bilecik, soyunma odasında yaptığı konuşmayla gündeme oturdu.
Erol Bilecik karşılaşmanın ardından soyunma odasında yaptığı konuşmada, "Acımasız davrandık. Müthiş bir oyun oldu. Bizi gururlandırdınız. İşin güzel tarafı biz Galatasaray'a cincona 6 Kasım'da 6 tane atmıştık, siz 7 Aralık'ta 7 tane attınız." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Maç sonrası Fenerbahçeli yöneticiden soyunma odasında olay sözler - Son Dakika Spor