Alanyaspor maçı sonrası sert konuşan Selahattin Baki, PFDK'ye sevk edildi - Son Dakika

Alanyaspor maçı sonrası sert konuşan Selahattin Baki, PFDK'ye sevk edildi

Son Güncelleme: 26.09.2023 19:14

Süper Lig devi Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, Alanyaspor maçı sonrası açıklamaları nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Disiplin Kurulu sevklerini açıkladı. Süper Lig devi Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

SELAHATTİN BAKİ PFDK'YE SEVK EDİLDİ

Selahattin Baki, Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" sebebiyle PFDK'ye sevk edildi.

PFDK'den yapılan açıklama şöyle;

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü İdarecisi SELAHATTİN BAKİ'nin müsabaka sonrası kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamalarında yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Son Dakika Spor Alanyaspor maçı sonrası sert konuşan Selahattin Baki, PFDK'ye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alanyaspor maçı sonrası sert konuşan Selahattin Baki, PFDK'ye sevk edildi - Son Dakika
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