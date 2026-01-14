Maç sonunda isim vererek açıkladılar: Fenerbahçe\'ye geliyor

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Ittihad'da forma giyen Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante'nin transferi için Dubai'ye giden Fenerbahçeli yöneticiler, gün içerisinde Türkiye döndü.
İstanbul'a dönmesinin ardından takımlarının kupada Beyoğlu Yeni Çarşı ile oynadıkları müsabakayı izlemeye gelen Ertan Torunoğulları, maç sonunda müjdeli haberi duyurdu. Torunoğulları, maçın sonunda kendisine sorulan "Kante geliyor mu?" şeklindeki soruya "Geliyor." yanıtını verdi.
Kante'nin takımıyla bonservis sorununu çözmesini bekleyen Fenerbahçeli yetkililer duruma göre hareket edecek. Olumlu haberin gelmesinin ardından hızlıca toplanacak sarı-lacivertli yönetim, Suudi Arabistan'a Kante'yi almaya gidecek.
Chelsea'den ayrılarak Al-Ittihad'a transfer olan 34 yaşındaki yıldız oyuncu kariyerinde toplam 533 resmi maça çıktı. Kante, bu maçlarda 33 gol ve 39 asistlik performans sergiledi.
