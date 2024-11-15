Maçı kaybeden Messi\'den hakeme olay sözler: Sen bir korkaksın

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2026 Dünya Kupası Elemeleri 11. hafta mücadelesinde Gustavo Alfaro yönetimindeki Paraguay ile Lionel Scaloni'nin çalıştırdığı Arjantin karşı karşıya geldi. Estadio ueno Defensores del Chaco'da oynanan müsabakada kazanan, 2-1'lik skorla ev sahibi takım Paraguay oldu.

PARAGUAY, GERİ DÖNDÜ

11. dakikada Lautaro Martinez'in golüyle öne geçen Arjantin, 19'da Arnaldo Sanabria ve 47'de Omar Alderete'nin attığı gollere engel olamayarak sahadan puansız ayrıldı. Alınan bu sonuçla birlikte Paraguay 16 puana yükseldi ve 6. sırada konumlandı. Arjantin ise 22 puanda kalmasına rağmen liderliğini sürdürdü.

"SEN BİR KORKAKSIN"

Maça damga vuran an ise Lionel Messi ile maçın Brezilyalı hakemi Anderson Daronco ile yaşandı. Son düdüğün ardından hakeme sert itirazlarda bulunan Lionel Messi, yenilginin öfkesini çıkardı. Lionel Messi'nin, Anderson Daronco'ya yönelik "Sen bir korkaksın ve senden hoşlanmıyorum." sözleri, gecenin en çok konuşulan anları arasına girdi.