Taraftarın protestosuna dayanamayan yıldız futbolcu ikinci yarıya çıkmadı - Son Dakika
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Spor

Taraftarın protestosuna dayanamayan yıldız futbolcu ikinci yarıya çıkmadı

Taraftarın protestosuna dayanamayan yıldız futbolcu ikinci yarıya çıkmadı

Galatasaray'ın deplasmanda 3-0 kazandığı Ankaragücü maçında taraftarlar Galatasaray'dan kiralanan Kazımcan Karataş'a sert tepki gösterdi. Penaltıya sebebiyet veren yıldız futbolcu top her ayağına geldiğinde ıslıklanınca ikinci yarı oyundan çıktı.

18.02.2024 22:18  Güncelleme: 22:23
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MKE Ankaragücü taraftarları, Galatasaray'a 3-0 kaybettikleri maçın ilk yarısında Galatasaray'dan kiralanan Kazımcan Karataş'a tepki gösterdi.

ISLIKLANIP YUHALANDI

Galatasaray'ın ilk yarıda skoru 3-0'a getirmesinin ardından Ankaragüçlü taraftarların tepkisinin odağındaki isim Kazımcan oldu. Kazımcan, topla buluştuğu sırada Ankaragücü tribünlerinden ıslık ve yuhalama sesleri duyuldu.

OYUNDAN ALINDI

Genç futbolcu Kazımcan, 3. golde penaltıya sebebiyet verdi. Ankaragücü taraftarları penaltının ardından Kazımcan Karataş'ı ıslıklayarak ve yuhalayarak protesto etti. Teknik direktör Emre Belözoğlu, Kazımcan Karataş'ı ikinci yarının hemen başında oyundan aldı.

Maçın önüne geçti! Taraftarın protestosuna dayanamayan yıldız futbolcu ikinci yarıya çıkmadı
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Kazımcan Karataş, MKE Ankaragücü, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taraftarın protestosuna dayanamayan yıldız futbolcu ikinci yarıya çıkmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Murat denizli: şekeye devam 192 148 Yanıtla
  • Armağan Aydın: Ankaragücü takım olarak iyimiydi sanki. Kazıma yükleniyorlar, dün Rize kalecisine bunlar boş işler arkadaşlar. 181 119 Yanıtla
  • veysel unlu: Şike nin yeni bölümünü izledik seneryo ayni 141 82 Yanıtla
  • Gursel kalen: Bilerek yapmış olamaz. Söz konusu Galatasaray olunca adamın aklına gelmiyor da değil. 87 54 Yanıtla
  • Ercan Cikmaz: Rize Takimida 2 Yari da Maci birakti ilk Yari gibi oynamadi 63 54
  • hüseyin şen: forvet defans berbattı sözde takım kaptanı olan 50 defa ofsayta düştü attığı golde bile her ona verilen topta ofsayttaydı bu mu takım kaptanı bu mu forvet golcü 56 8
  • best musıc: Hakkıyla kazanıyorlar GS değilim ama adamlardaki istek hiç bi takımda yok sabırli ve akillica oynuyorlar GS kabullenmisler büyük takima gitme hayali kurmuyorlar diğer takım oyuncularına bakıyorum ülke dışına gitmek için oynuyorlar yoksa inan sakatiz diye maça çıkmazlar bu sene siz seneye bjk şampiyon. Yazıyorum buraya 22 27
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SON DAKİKA: Taraftarın protestosuna dayanamayan yıldız futbolcu ikinci yarıya çıkmadı - Son Dakika
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