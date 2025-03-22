Maçlar nefes kesti! Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde sonuçlar belli oldu - Son Dakika
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Maçlar nefes kesti! Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde sonuçlar belli oldu

Maçlar nefes kesti! Dünya Kupası Avrupa Elemeleri\'nde sonuçlar belli oldu

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin ilk haftası tamamlandı. 6 farklı maçın oynandığı elemelerde alınan sonuçları sizin için derledik...

22.03.2025 07:49
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2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ilk haftası 6 maçla başladı.

Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 16 takımın belirleneceği elemelerin ilk haftasında Polonya, G Grubu ilk maçında konuk ettiği Litvanya'yı 81. dakikada Robert Lewandowski'nin golüyle 1-0 mağlup etti.

Galatasaray'ın sağ bek oyuncusu Przemyslaw Frankowski, Fenerbahçe'in orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski ve RAMS Başakşehir'in forvet oyuncusu Krzysztof Piatek de Polonya Milli Futbol Takımı kadrosunda yer aldı.

Frankowski ve Szymanski, ilk 11'de sahaya çıkarken Piatek ise 68. dakikada oyuna girdi.2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ilk haftası 6 maçla başladı.

Elemelerde ilk haftasında bu gece alınan sonuçlar şöyle;

G GRUBU

H GRUBU

  • Kıbrıs Rum Kesimi- San Marino: 2-0
  • Romanya-Bosna Hersek: 0-1

K GRUBU

  • Andorra- Letonya: 0-1
  • İngiltere-Arnavutluk: 2-0

TÜRKİYE'NİN İLK MAÇI EYLÜL AYINDA

A Milli Futbol Takımı, E Grubu'nda Gürcistan, Bulgaristan ve UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hollanda- İspanya eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, ilk hafta maçına 4 Eylül'de Gürcistan deplasmanında çıkacak.

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