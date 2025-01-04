Maçların şifresiz yayınlandığı organizasyonda finalin adı belli oldu

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İtalya Süper Kupası yarı finalinde Milan, Juventus'u 2-1 yenerek finale yükseldi. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanan maçın ilk yarısını Juventus, 19 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız'ın 21. dakikadaki golüyle 1-0 önde tamamladı.

FİNALİN ADI BELLİ OLDU

Milan, karşılaşmanın 71. dakikasında Christian Pulisic'in penaltı golüyle eşitliği yakalarken 75. dakikada Federico Gatti'nin kendi kalesine attığı gol ile 2-1 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi. Milan, bu sonuçla adını finale yazdırdı.

MAÇLAR ŞİFRESİZ YAYINLANIYOR

Milan ile Inter'in karşılaşacağı İtalya Süper Kupa Finali, 6 Ocak Pazartesi günü oynanacak. Dün oynanan diğer yarı final maçında Inter, Atalanta'yı 2-0 yenerek finale adını yazdırmıştı.