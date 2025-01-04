Maçların şifresiz yayınlandığı organizasyonda finalin adı belli oldu - Son Dakika
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Spor

Maçların şifresiz yayınlandığı organizasyonda finalin adı belli oldu

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İtalya Süper Kupası yarı finalinde Juventus'u 2-1 mağlup eden Milan, finalde Inter ile karşılaşacak. İtalya Süper Kupası'nın yayın hakları TRT Spor tarafından satın alınmıştı. 6 Ocak Pazartesi günü oynanacak dev final şifresiz yayınlanacak.

04.01.2025 11:28
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İtalya Süper Kupası yarı finalinde Milan, Juventus'u 2-1 yenerek finale yükseldi. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanan maçın ilk yarısını Juventus, 19 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız'ın 21. dakikadaki golüyle 1-0 önde tamamladı.

FİNALİN ADI BELLİ OLDU

Milan, karşılaşmanın 71. dakikasında Christian Pulisic'in penaltı golüyle eşitliği yakalarken 75. dakikada Federico Gatti'nin kendi kalesine attığı gol ile 2-1 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi. Milan, bu sonuçla adını finale yazdırdı.

MAÇLAR ŞİFRESİZ YAYINLANIYOR

Milan ile Inter'in karşılaşacağı İtalya Süper Kupa Finali, 6 Ocak Pazartesi günü oynanacak. Dün oynanan diğer yarı final maçında Inter, Atalanta'yı 2-0 yenerek finale adını yazdırmıştı.

Maçların şifresiz yayınlandığı organizasyonda finalin adı belli oldu

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Son Dakika Spor Maçların şifresiz yayınlandığı organizasyonda finalin adı belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • ferhat eser:
    süper lig şifresiz olmadıktan sonra neye yarar insanların seyir zevkinden bile nemalanıyosunuz hakkımız helal değildir size misliyle çıksın inşallah hepinizden 6 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    Boş Maç Ferhat ve gavatsaray gibi topsunuz 2 3 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Hangi şifresiz?Dün akşam tabi platformunda yayınlandı bu maç... 2 0 Yanıtla
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