Maddeler bomba! Ronaldo\'nun sevgilisiyle yaptığı evlilik sözleşmesine bakın

Dünya futbolunun yıldızı Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez arasında yapılan evlilik sözleşmesine dair detaylar gündeme geldi. Sözleşmede yer alan maddeler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

ÖMÜR BOYU AYLIK ÖDEME

İddialara göre Ronaldo, Georgina Rodriguez'e aylık 144 bin dolar ömür boyu ödeme yapmayı kabul etti. Bu madde, sözleşmenin en dikkat çeken detaylarından biri oldu.

LÜKS MALİKANE GEORGINA'YA

Sözleşme kapsamında 5.6 milyon dolar değerindeki malikanenin tapusunun Georgina Rodriguez'e verileceği öne sürüldü. Bu hamle, çiftin yaşam standartlarını güvence altına alan maddeler arasında yer aldı.

LÜKS YAŞAM GARANTİ ALTINDA

Anlaşmada ayrıca Georgina'nın lüks yaşamı, tatilleri ve harcamalarının da güvence altına alındığı ifade edildi. İddialar, Ronaldo'nun özel hayatına dair yeniden dikkatleri üzerine çekti.