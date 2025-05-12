Fenerbahçe'nin eski yönetim kurulu üyelerinden Mahmut Uslu, basın toplantısı düzenleyecek. Uslu, toplantısını 15 Mayıs Perşembe günü Beylerbeyi'nde yapacak ve basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.
Fenerbahçe Kulübünde olağanüstü seçimli genel kurula gidilmesi durumunda Mahmut Uslu'nun başkan adaylığını açıklaması bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Tarihi netleşti! Mahmut Uslu, basın toplantısı düzenleyecek - Son Dakika
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