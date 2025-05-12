Tarihi netleşti! Mahmut Uslu, basın toplantısı düzenleyecek

Aziz Başkan Göreve:

Muhammed, tek vasfı paraya sahip olmak olan ali insan yönetimi bilmez, iş bilmez, lider değil. Aziz başkan ile Mourinho sadece saha içinde kalırdı tek bi cümle ettirmezdi saha dışıyla ilgili, o da sahada başarıyı almak zorundasın baskısı yaşardı odaklanırdı. ali yönetimindeki Mourinho ise bahaneyi hazırlamış kabullenmiş bizi şampiyon yapmazlar diyor umursamıyor taraftarı da alıştırdılar bu fikre mücadele yok, istek yok!