Tarihi netleşti! Mahmut Uslu, basın toplantısı düzenleyecek - Son Dakika
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Spor

Tarihi netleşti! Mahmut Uslu, basın toplantısı düzenleyecek

Tarihi netleşti! Mahmut Uslu, basın toplantısı düzenleyecek

Fenerbahçe'nin eski yönetim kurulu üyesi Mahmut Uslu, 15 Mayıs Perşembe günü Beylerbeyi'nde basın toplantısı düzenleyecek ve soruları yanıtlayacak. Olağanüstü seçimli genel kurulda başkan adaylığını açıklaması bekleniyor.

12.05.2025 17:02
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Fenerbahçe'nin eski yönetim kurulu üyelerinden Mahmut Uslu, basın toplantısı düzenleyecek. Uslu, toplantısını 15 Mayıs Perşembe günü Beylerbeyi'nde yapacak ve basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

BAŞKAN ADAYLIĞINI DA AÇIKLAYABİLİR

Fenerbahçe Kulübünde olağanüstü seçimli genel kurula gidilmesi durumunda Mahmut Uslu'nun başkan adaylığını açıklaması bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Tarihi netleşti! Mahmut Uslu, basın toplantısı düzenleyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • bülent yılmaz:
    ali koç seninleyiz bırakma GS lı 20 16 Yanıtla
  • Muhammed Akici:
    Ali koçun ne suçu var aceba bi düşünün adam kimi istediyseniz getirdi al sana mourinho nesri dzeko tadic talisca livakovic skriniar carlos.. şu kadroyu TR de Galatasaray ve Fenerbahçeden başka kim kurabilir 9 17 Yanıtla
  • Aziz Başkan Göreve:
    Muhammed, tek vasfı paraya sahip olmak olan ali insan yönetimi bilmez, iş bilmez, lider değil. Aziz başkan ile Mourinho sadece saha içinde kalırdı tek bi cümle ettirmezdi saha dışıyla ilgili, o da sahada başarıyı almak zorundasın baskısı yaşardı odaklanırdı. ali yönetimindeki Mourinho ise bahaneyi hazırlamış kabullenmiş bizi şampiyon yapmazlar diyor umursamıyor taraftarı da alıştırdılar bu fikre mücadele yok, istek yok! 16 1 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    ânnnani zikm 0 5 Yanıtla
  • kurt ensar:
    bir galatasaraylı olarak ali koçtan memnunuz ölürüzde bırakmayız ! 0 0 Yanıtla
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