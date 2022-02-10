Malatya Büyükşehir'den eğitim ve spora büyük destek

Malatya Valiliği ile Malatya Büyükşehir Belediyesi arasında 15 okula spor tesisleri yapımı için karşılıklı iş birliği projesi kapsamında protokol imzalandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından projesi hazırlanıp, ihale süreci tamamlanan spor tesislerinden 15 okula yapılacak olanların protokol imza töreni Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay'ın katılımıyla yapıldı.

Battalgazi, Yeşilyurt ve Doğanşehir İlçelerinde yer alan toplam 15 okula 27 adet yapılacak olan spor tesislerinin protokol imza töreninde açıklamalarda bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Rahmetin bol olduğu bir günde güzel bir protokolü yapmanın heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Bizlere bu imkanı veren Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Gençlik ve Spor Bakanımıza şükranlarımı ifade etmek istiyorum. 15 okulumuza spor tesislerimizin yapılması için protokolümüzü yapıyoruz. Yapacağımız tesislerin başta eğitim gören çocuklarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Okullarımızda eğitim öğretim gören çocuklarımıza tesislerimizi Büyükşehir Belediyesi olarak biz yapıp teslim edeceğiz. Tesislerimizin sürecini ve işletmesini Milli Eğitim Müdürümüz, okul müdürlerimiz ve öğretmenlerimiz birlikte yürütecekler. Eksiklik ve aksaklıklarda bizler yine paydaş olma noktasında katılımcı belediyecilik temel ilkesi içerisinde tesislerle ilgili şimdiye kadar olduğu gibi eksikliklerin giderilmesi noktasında gereğini Büyükşehir Belediyesi olarak yapmaya devam edeceğiz.

Bizler Büyükşehir Belediyesi olarak klasik belediyecilik hizmetlerinin yanında sosyal belediyecilik, kültürel belediyecilik, yeşili ve çevreyi koruyan belediyecilik, katılımcı belediyecilik ve hizmet belediyeciliği anlamında her konuda her yerde olmaya gayret ediyoruz. Yani çiftçilerimizle çiftçilerimiz ile ilgili projelerimiz, halkımızın yanında halkımızla ilgili sosyal ve kültürel projelerimiz ve hizmet anlamındaki projelerimizle birlikte diğer anlamdaki sportif, sosyal ve kültürel anlamdaki projelerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu anlamda projelerimizin yapımında emeği geçen bütün arkadaşlarımızı ve paydaşlarımızı tebrik ediyorum. Valiliğimiz ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzle koordinasyon çok yüksek çalışmalar yapıyoruz. Geçtiğimiz süreçte Atatürk Kız Lisesini Uçbağlar mevkiine yaptık ve o alana bir kütüphane yapıyoruz. Yine Cumhuriyet Meydanı diye adlandırdığımız tören alanımızın yapımı gerçekleştiriliyor. Yine alan karşılığında bir okul yaptık ve Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim ettik.İnşallah en kısa zamanda da spor tesislerini yapıp Milli Eğitim Müdürlüğümüzün bünyesinde bulunan okullarımıza teslim edeceğiz" şeklinde konuştu.

Gürkan, 15 okula yapılacak olan 27 spor tesisleriyle ilgili bilgiler de verdi. Başkan Gürkan, "Battalgazi Bölgesinde Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesine 1 adet halı saha, Fatih Anadolu Lisesine 1 adet halı saha, Şehit Ekrem Toktamış Anadolu Lisesine 1 adet kapalı halı saha, Spor Lisesine 1 adet tenis kortu, 1 adet basket sahası, 1 adet voleybol sahası, 1 adet atletizm pisti ve 1 adet tırmanma duvarı, Atatürk Kız Anadolu Lisesine 1 adet tenis kortu yapılacak. Yeşilyurt ilçemizde bulunan okullarımızdan Yeşiltepe Şehit İbrahim Tanrıverdi Anadolu Lisesine 1 adet halı saha, Şehit Yüzbaşı Hakkı Akyüz Ortaokuluna 1 adet halı saha, Anadolu İmam Hatip Lisesine 1 adet halı saha, İbn-i Haldun Anadolu Lisesine 1 adet halı saha, Beydağı Anadolu Lisesine 1 adet halı saha, Milli Egemenlik Ortaokuluna 1 adet halı saha, Kernek Anadolu Lisesine 1 adet basketbol, 1 adet voleybol sahası ve 1 adet halı saha, Gazi Anadolu Lisesine 1 adet halı saha, Mehmet Akif Ersoy Ortaokuluna 1 adet tenis kortu, 1 adet basketbol sahası, 1 voleybol sahası ve 1 adet halı saha yapılacak. Doğanşehir ilçesinde bulunan Fen Lisesine ise 1 adet tenis kortu, 1 adet basketbol sahası, 1 adet voleybol sahası ve 1 adet halı saha yapılacak" ifadelerini kullandı.

Sağlıklı nesillerin yetişmesi için yapılacak olan spor tesislerinin çok önemli olduğunu dile getiren Vali Aydın Baruş, "Malatya Büyükşehir Belediyemiz tarafından 3 ilçemizde 15 okulumuza yapılacak olan spor tesislerimizle ilgili protokolümüzü imzalamak üzere bir aradayız. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın katkılarıyla Malatya Büyükşehir Belediyemiz, 15 okulumuza öğrencilerimizin sportif faaliyetlerini ve diğer sosyal faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri tesislerin inşa edilmesi noktasında büyük bir katkı sunuyorlar. Konuya olan duyarlılıklarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Okullarımızın sportif alanlara ihtiyaçları var. Çocuklarımız ders dışı zamanlarını faydalı bir şekilde değerlendirmek, fiziken ve ruhen daha sağlıklı nesiller yetişmesi için bu tesislerin gerçekleştirilmesi çok önemli. İnşallah önümüzdeki süreçte tesislerimizin artarak okullarımıza kazandırılması noktasında elimizden geleni yapacağız. Gençlik ve Spor Bakanımıza, Bakan Yardımcımız İhsan Selim Baydaş'a da değerli katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA