Malatya Masa Tenisi Ligi Sona Erdi: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şampiyon Oldu

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Masa Tenisi Malatya İl Temsilciliği tarafından organize edilen kurum ve kuruluşlar arası Masa Tenisi Ligi, oynanan final müsabakalarıyla sona erdi.

Yaklaşık 2 ay süren ve 16 kurumun katılım sağladığı lig, çift devreli lig usulüne göre gerçekleştirildi. Birbirinden çekişmeli maçlara sahne ılan ligde, finalde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İnönü Üniversitesi'ni 3-1 mağlup ederek Şampiyonluk Kupasını kazandı.

Turnuvada İnönü Üniversitesi 2'inci, Türyap Gayrimenkul 3'ncü, İbni Sina Özel Eğitim Uygulama Okulu ise 4'üncü oldu. Lige katılan kurumlar ise şöyle sıralandı:

"Türyap, İl Emniyet Müdürlüğü, Melekbaba Gençlik Merkezi, Şahnahan Anadolu Lisesi

Fırat Gümrükleme, Turgut Özal Üniversitesi, MASKİ, Erdem Çınar Hukuk, Halkbank, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İnönü Üniversitesi, Malatya Büyükşehir Belediyesi, İbni Sina Özel Eğitim Uygulama Okulu, YİKOB

Akçadağ Ceza ve İnfaz Kurumu"

Malatya'yı Türkiye Şampiyonası'nda temsil edecekler

5-8 Temmuz tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan kurum ve kuruluşlar arası Türkiye Şampiyonası'nda, Malatya'yı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İnönü Üniversitesi temsil edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İnönü Üniversitesi takımları, Türkiye şampiyonu olmayı ve birincilik kupasını Malatya'ya getirmeyi hedefliyor. Yoğun müsabaka trafiğinin ardından antrenmanlarına devam edeceklerini belirten takım temsilcileri, "Hedefimiz Türkiye şampiyonu olmak ve kupayı ilimize kazandırmak" ifadelerini kullandılar. - MALATYA