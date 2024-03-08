Malatya\'nın Kale ilçesindeki İzollu Lisesi kız futbol takımına tablet hediye edildi

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Okullar Arası Kız Futbol müsabakalarında bölge birincisi olan Malatya'nın Kale ilçesi İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi kız futbol takımına tablet hediye edildi.

İzollu Lisesi Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen ödül töreninde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlediği okullar arası futbol müsabakalarında, İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi kız futbol takımının il birincisi olduğunu söyledi.

Takımın, Erzincan'da çeyrek final maçlarında Elazığ ve Iğdır takımlarını eleyerek bölge birinciliği elde ettiğini kaydeden Bulut, "26- 29 Şubat tarihleri arasında Mersin'de yarı final oynamaya hak kazandılar. Bu müsabakalarda da hem Malatya'yı hem de Kale'yi temsil eden kız futbol takımı, yarı finalde elenmiş olmalarına rağmen küçük bir okuldan büyük bir başarı elde etmiş oldu." diye konuştu.

Bulut, öğrencilerin başarısında emekleri olan Beden Eğitimi Öğretmenleri Abbas Görgün, Yasemin Turan ve okul idaresini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Bulut ve İzollu Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet İpek tarafından dereceye giren kız futbol takımına gram altın ve tablet hediye edildi.???????