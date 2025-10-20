Malatya Yeşilyurt Spor'da Son Dakika Heyecanı - Son Dakika
Malatya Yeşilyurt Spor'da Son Dakika Heyecanı

20.10.2025 10:29
Malatya Yeşilyurt Spor, 7 maçta son dakikalarda galibiyet ve beraberlikler elde ederek 8 puan topladı.

Nesine 3.Lig 2. Gurupta mücadele eden Malatya Yeşilyurt Spor, şu ana kadar oynadığı 7 maçta son dakikada ya güldü ya da üzüldü.

Nesine 3.Lig'de şimdiye kadar 7 maç oynayan turuncu yeşilli Malatya ekibi, 1 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

Topladığı 8 puanla ligin 8.sırasına yerleşen Malatya ekibinin skoru hep son dakikalarda şekillendi.

Birinci hafta maçında Suvermez Kapadokya Spor ile karşılayan Malatya Yeşilyurt Spor, 3-1'lik galibiyetle sezona hızlı bir giriş yaptı. Malatya temsilcisin gollerini 20. dakikada Mert Göze, 50. dakikada İsmail Zobu, 78. dakikada Mustafa Yılmaz attı.

Ligde ikinci haftada turuncu yeşilli ekip kendi evinde Kırıkkale FK Spor Kulübü ile oynadığı maçta 2-2 berabere kaldı. Malatya ekibinin gollerini 21.dakikada İsmail Zobu, 90+5'te Muhammed Öztürk attı. Uzatmada gelen gol sesi Malatya ekibine beraberliği yakalattı.

Üçüncü haftada 12 Bingöl Spor'la karşılaşan Malatya ekibi 2-0 skorla hiç gol atamayarak ligdeki ilk yenilgisini aldı.

Dördüncü haftaya gelindiğinde ise Malatya Yeşilyurt Spor rakibi Ejderoğlu Kırşehir Futbol karşısında 2-2 skorla yeniden beraberliği yakaladı. Malatya temsilcisinin gollerini 45+1'de Muhammed Öztürk, 90+8'de Mücahit Çakır attı. Yine son dakikada gelen beraberlik haneye 1 puan yazdırdı.

Beşinci hafta maçında Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Spor'a konuk olan turuncu-yeşilli takım 1-1 berabere kaldı. Ligde ısrarla beraberliği sürdüren ekibin tek golünü 78.dakikada Osman Tukul kaydetti.

Ligin altıncı haftasına gelindiğinde Malatya Yeşilyurt Spor kendi evinde Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü'nü konuk etti. Gol seslerinin çıkmadığı bu maçta 0-0 sonuçla her iki takım evlerine döndü.

Nesine 3. Lig'in yedinci haftasında Malatya ekibi geleneği bozmayıp berabere kaldı. Diyarbekirspor ile karşılaşan Malatya Yeşilyurt Spor 2-2 beraberlikle yedinci haftayı kapattı.

Turuncu yeşilli ekibin gollerini 85.dakikada Ozan Karabacak, 89.dakikada Muhammed Öztürk attı. - MALATYA

Kaynak: İHA

