Malatyalı Sporcu İrem Su Kocaoğlan, Avrupa Şampiyonası\'nda Türkiye\'yi Temsil Edecek

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Malatyalı modern pentatlon sporcusu İrem Su Kocaoğlan, İstanbul'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Malatyalı milli sporcu İrem Su Kocaoğlan, Ankara'da yapılan Türkiye Şampiyonası 3. Ayak Modern Pentatlon Milli Takım seçmelerinde dereceye girerek İstanbul'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

Modern Pentatlon Milli Takım Antrenörü Rüstem Pelit, İrem Su için bu sürecin hiç kolay olmadığını belirterek, "Ocak ayından beri sakatlıkla mücadele ediyordu. Şu anki yaptığımız derecenin üstünde bir derece yapmamız gerekiyordu. Malatya'da kötü günler yaşadık halen izlerini üstümüzden atamadık. Bununda bir etkisi var ama bunu bahane olarak saymamak gerekiyor. Biz önümüze bakıp daha iyi derecelerle ülkemizi dünyada modern pentatlon branşında temsil etmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Modern Pentatlon Milli Takımı ve aynı zamanda Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri Sporcusu İrem Su Kocaoğlan ise yaptığı açıklamada, "Ülkemizi Avrupa Şampiyonası'nda temsil etmeye hak kazandığımdan dolayı çok mutluyum. Ama daha çok çalışmam gerekiyor, eksiğimin çok farkındayım. Spor Genel Müdürümüz ve Federasyon Başkanımız Dr. Veli Ozan Çakır, bizi yalnız bırakmadı" dedi.

6 Şubat depremlerinde tüm malzemelerinin enkaz altında kaldığını da ifade eden Kocaoğlan, "Depremden sonra Ankara'ya gittik. Rüstem hocamla ben ve arkadaşlarımın tüm malzemelerini tamamladılar. Spor Genel Müdürümüz bana şunu söyledi, 'Her şey yerine gelir siz yeter ki iyi olun bizler devlet olarak yanınızdayız'. İşte o gün benim hayatımın dönüm noktasıydı ve ben bu bilinçle çalışmaya devam ettim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın bizlere bu anlamda sporun içinden gelen bilinçli başkan yada yöneticileri verdiği için ayrıca teşekkür ediyorum. Rüstem hocamla beraber Spor Genel Müdürümüz Veli Ozan Çakır'a ve devletime vefa borcum var. Bunu başarımla ödemek istiyorum İnşallah. Güzel derece yaparak Cumhurbaşkanımızın karşısına çıkacağım" diye konuştu. - MALATYA