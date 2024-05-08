Malatyalı Sporcu İrem Su Kocaoğlan, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Malatyalı Sporcu İrem Su Kocaoğlan, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek

Malatyalı Sporcu İrem Su Kocaoğlan, Avrupa Şampiyonası\'nda Türkiye\'yi Temsil Edecek

Malatyalı modern pentatlon sporcusu İrem Su Kocaoğlan, Ankara'da yapılan Türkiye Şampiyonası'nda derece yaparak İstanbul'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. Kocaoğlan, yaşadığı sakatlık ve deprem sonrası zorluklara rağmen çalışmalarına devam ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına güzel bir dereceyle çıkmayı hedefliyor.

08.05.2024 10:26  Güncelleme: 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatyalı modern pentatlon sporcusu İrem Su Kocaoğlan, İstanbul'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Malatyalı milli sporcu İrem Su Kocaoğlan, Ankara'da yapılan Türkiye Şampiyonası 3. Ayak Modern Pentatlon Milli Takım seçmelerinde dereceye girerek İstanbul'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

Modern Pentatlon Milli Takım Antrenörü Rüstem Pelit, İrem Su için bu sürecin hiç kolay olmadığını belirterek, "Ocak ayından beri sakatlıkla mücadele ediyordu. Şu anki yaptığımız derecenin üstünde bir derece yapmamız gerekiyordu. Malatya'da kötü günler yaşadık halen izlerini üstümüzden atamadık. Bununda bir etkisi var ama bunu bahane olarak saymamak gerekiyor. Biz önümüze bakıp daha iyi derecelerle ülkemizi dünyada modern pentatlon branşında temsil etmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Modern Pentatlon Milli Takımı ve aynı zamanda Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri Sporcusu İrem Su Kocaoğlan ise yaptığı açıklamada, "Ülkemizi Avrupa Şampiyonası'nda temsil etmeye hak kazandığımdan dolayı çok mutluyum. Ama daha çok çalışmam gerekiyor, eksiğimin çok farkındayım. Spor Genel Müdürümüz ve Federasyon Başkanımız Dr. Veli Ozan Çakır, bizi yalnız bırakmadı" dedi.

6 Şubat depremlerinde tüm malzemelerinin enkaz altında kaldığını da ifade eden Kocaoğlan, "Depremden sonra Ankara'ya gittik. Rüstem hocamla ben ve arkadaşlarımın tüm malzemelerini tamamladılar. Spor Genel Müdürümüz bana şunu söyledi, 'Her şey yerine gelir siz yeter ki iyi olun bizler devlet olarak yanınızdayız'. İşte o gün benim hayatımın dönüm noktasıydı ve ben bu bilinçle çalışmaya devam ettim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın bizlere bu anlamda sporun içinden gelen bilinçli başkan yada yöneticileri verdiği için ayrıca teşekkür ediyorum. Rüstem hocamla beraber Spor Genel Müdürümüz Veli Ozan Çakır'a ve devletime vefa borcum var. Bunu başarımla ödemek istiyorum İnşallah. Güzel derece yaparak Cumhurbaşkanımızın karşısına çıkacağım" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, İrem Su, Türkiye, Malatya, Deprem, Ankara, Spor, Avrupa Şampiyonası, Milli Takım, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Malatyalı Sporcu İrem Su Kocaoğlan, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:45 Kaş’ta köpek yüzünden çıkan tartışmada komşu aracıyla sürüklendi Kaş'ta köpek yüzünden çıkan tartışmada komşu aracıyla sürüklendi
10:56 Öğretmenler okul müdürünün öldürülmesi sonrası harekete geçti Yarın ilk derse girmeyecekler Öğretmenler okul müdürünün öldürülmesi sonrası harekete geçti! Yarın ilk derse girmeyecekler
10:40 Trump’la ilişkiye giren cinsel içerikli film yıldızı, her şeyi bir bir anlattı Trump'la ilişkiye giren cinsel içerikli film yıldızı, her şeyi bir bir anlattı
10:40 İlaç şirketi AstraZeneca koronavirüs aşılarını dünya çapında geri çekme kararı aldı İlaç şirketi AstraZeneca koronavirüs aşılarını dünya çapında geri çekme kararı aldı
09:48 İstanbul’da faciadan dönüldü İniş takımı açılmayan uçak gövde üzerine iniş yaptı İstanbul'da faciadan dönüldü! İniş takımı açılmayan uçak gövde üzerine iniş yaptı
11:55 Akbank müşterileri ayaklandı “Haberimiz olmadan hesabımızdan para çekildi“ iddiası Akbank müşterileri ayaklandı! "Haberimiz olmadan hesabımızdan para çekildi" iddiası
11:50 Hayvanat bahçesinde ’panda’ olarak sergilenen hayvanlar boyanmış köpek çıktı Hayvanat bahçesinde 'panda' olarak sergilenen hayvanlar boyanmış köpek çıktı
11:42 Mark Ruffalo, Gazze’deki çocuklar için yardım çağrısında bulundu Mark Ruffalo, Gazze'deki çocuklar için yardım çağrısında bulundu
11:30 “Aşk acısı çekiyorum içim yanıyor“ diyerek itfaiyeye ihbarda bulundu "Aşk acısı çekiyorum içim yanıyor" diyerek itfaiyeye ihbarda bulundu
11:22 Nagehan Alçı, stüdyoyu kahkahaya boğdu “Rasim’den neler çektim“ Nagehan Alçı, stüdyoyu kahkahaya boğdu! "Rasim'den neler çektim"
11:09 Ankara’da kadınlara özel pavyon videosu sosyal medyada büyük ilgili gördü Ankara'da kadınlara özel pavyon videosu sosyal medyada büyük ilgili gördü
11:04 İlk kez kürsüye çıkan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Anayasa tartışmalarına kapıyı kapattı İlk kez kürsüye çıkan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Anayasa tartışmalarına kapıyı kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 12:24:42. #1.13#
SON DAKİKA: Malatyalı Sporcu İrem Su Kocaoğlan, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement