Dünya Gençler Şampiyonu Karakaya'ya karşılama

Malezya'da düzenlenen Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda altın madalya kazanan, Amasya Gençlik Merkezi Kulübü sporcusu Osman Furkan Karakaya (17), memleketinde çiçeklerle karşılandı.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen Dünya Muaythai Şampiyonası finalinde, 91 kiloda Osman Furkan Karakaya, Rus rakibi Nikolai Shemiakin'i yenerek altın madalyaya uzandı. Memleketine şampiyon olarak dönen Karakaya ve antrenörü Mustafa Kaya'yı kent girişinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Kadir Kılıç, Spor Hizmetleri Müdürü Mahmut Albayrak, Gençlik Hizmetleri Müdürü Şahin Gümüş, şampiyonun yakınları ve vatandaşlar çiçeklerle karşıladı. Dünya Şampiyonu Karakaya, üstü açık otobüsle şampiyonluk turu atıp vatandaşları da selamdı.

"ÜLKEMİZİ TEMSİL ETMEK GURUR VERİCİ"Rakiplerini yenerek dünya şampiyonu olduğunu söyleyen Karakaya, "Elimden gelenini en iyisini yapıp, Amasya'mıza dünya şampiyonluğunu getirdim. Atmosfer çok heyecanlıydı. İlk maçta Hintli rakibimi son maçta Rus rakibimi yenerek dünya şampiyonu oldum. Ülkemizi temsil etmek gurur verici. İstiklal marşımızı okuttuk. Ülke olarak 64 ülke içerisinde Türkiye olarak 2'nci olduk. 6 altın madalya, 2 gümüş, 7 bronz madalya ile 64 ülke içerisinden 2'nci olduk. Beni karşılamaya gelen herkese teşekkür ederim, hepsi değerli benim için. Onlar olmasaydı başaramazdım, beni çok desteklediler" dedi.

Baba Recep Karakaya da, "Ülkemize, Amasya'mıza hayırlı uğurlu olsun. Gururluyum, mutluyum" diye konuştu.